São Paulo terá fim de semana frio e nublado; veja previsão

O fim de semana na cidade de São Paulo deve ser marcado por frio e tempo nublado. As baixas temperaturas serão acompanhadas por chuviscos intermitentes, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da prefeitura.

O sábado, 13, deve amanhecer com céu encoberto e chuviscos isolados, com termômetros marcando 13°C. A condição meteorológica deve manter a sensação de frio ao longo do dia.

Fim de semana será marcado por chuviscos intermitentes na capital. Foto: ALEX SILVA/ESTADÃO - 09/07/2024

A tendência deve se manter na madrugada de domingo, 14. O sol deve aparecer entre as nuvens em alguns momentos ao longo do dia, o que deve resultar em ligeira elevação da temperatura. A máxima prevista para a tarde é de 21°C.

