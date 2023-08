Bilhete Único do idoso: leitora enfrenta dificuldade para ter o benefício; veja quem tem direito

Regina Bertoncello Azevedo afirma que está com dificuldade para conseguir obter o cartão de idoso da São Paulo Transporte (SPTrans), o qual ela tem direito.

Reclamação de Regina Bertoncello Azevedo: “No início do ano, tentei fazer o cartão de idoso da São Paulo Transporte (SPTrans) pela internet, mas não tive sucesso. O sistema não aceitava o meu RG emitido em 03/10/2022. Agendei minha ida ao Descomplica Butantã, na zona oeste de São Paulo, para a entrega pessoal dos documentos. Apresentei a CNH que não tem o sobrenome de casada. Depois, recebi um e-mail da Sptrans, informando que minha solicitação estava pendente, pois o sobrenome não confere. Eu fui até o local para resolver e a atendente do Descomplica não resolveu a situação? Quanta burocracia para ter um benefício que é direito do cidadão.”

Resposta da São Paulo Transporte (SPTrans): “A SPTrans informa que atualizou o cadastro da munícipe com base na informação do RG e um novo bilhete foi enviado pelos Correios para o endereço cadastrado. Vale reforçar que, para quem tem direito, enquanto o cartão não chega, o benefício da gratuidade nos ônibus permanece garantido. Para isso, basta apresentar um documento oficial com foto ao motorista e desembarcar pela porta dianteira do ônibus.”

Leitora enfrenta dificuldade para ter o Bilhete Único do idoso. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Gratuidade para pessoas a partir de 65 anos

Caso a pessoa tenha 65 anos ou mais e resida na cidade de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, Campo Limpo Paulista, Vargem Grande Paulista ou Jundiaí, ela tem direito ao Bilhete Único da Pessoa Idosa.

O benefício pode ser solicitado pelo site de atendimento ou em um dos postos de atendimento localizados nas Subprefeituras, unidade do Descomplica ou no posto central da SPTrans.

Idosos com idade entre 60 a 64 anos

Os idosos com idade entre 60 a 64 anos também têm direito à gratuidade, a diferença é que o benefício estará disponível no Bilhete Único Personalizado (Comum) a partir de 1º de fevereiro de 2023. Para mais informações, clique aqui.

A gratuidade poderá ser utilizada nos ônibus da SPTrans e trens do Metrô, da CPTM e da ViaMobilidade.