Carrefour: leitora se queixa de dificuldade para cancelar compra feita pela internet

Mirtes Moreira relata que realizou uma compra pelo site do Carrefour, no entanto, o vendedor entrou em contato e disse que não tinha o produto na cor que ela gostaria. Ao tentar solicitar o cancelamento, ela disse que não encontrou a opção pelo site nem consegui contato com a empresa.

Reclamação de Mirtes Moreira: “Fiz uma compra de um tablet pelo site do Carrefour. Paguei parcelado com o meu cartão Carrefour. O vendedor (Eletro Store) me informou, por WhatsApp, que não tinha o produto na cor que eu comprara. Eu disse que iria, então, cancelar o pedido e o fornecedor me disse que ele mesmo iria fazer o cancelamento. Como sou cliente Carrefour, considerei que o correto seria eu mesma cancelar. No site do Carrefour não existe a opção de cancelamento de compra. Tentei falar com atendimento ao cliente e não consegui nada. Fiquei horas tentando ser atendida e nada - a ligação caia e não conseguia falar com ninguém. Não consegui nem saber se a compra no meu cartão Carrefour foi cancelada - o atendimento do site e do cartão são o mesmo, ou seja, nenhum funciona. Como esta compra veio na fatura do meu cartão de crédito, decidi tentar, novamente, contato com o sac. Depois de muito tempo, passando por aquelas infinitas ‘opções’, consegui ser atendida. Logo, após explicar a minha solicitação, a ligação caiu. Tentei novamente, mas sem sucesso.”

Leitora se queixa de dificuldade para cancelar compra feita pela internet. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Resposta do Carrefour: “Liberamos o estorno no Cartão Carrefour usado na compra. Informamos também que entramos em contato com a cliente para comunicar que tanto o cancelamento quanto o estorno foram liberados, além de pedir desculpas pelo transtorno causado. Assim sendo, consideramos o caso como resolvido.”

A leitora foi informada que pode entrar em contato novamente, caso tenha nova dificuldade para resolver o caso.

