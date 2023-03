Cerqueira César: Leitor reclama de vias cheias de buraco na região nobre de SP

Irina Sorín afirma que há muitos buracos na Rua Padre João Manuel e, principalmente, entre as Ruas Oscar Freire e Barão de Capanema, na região de Cerqueira César.

Foto: Pixabay

Reclamação de Irina Sorín: "Gostaria sugerir às autoridades que passem com seus veículos pela Rua Padre João Manuel e, principalmente, entre as Ruas Oscar Freire e Barão de Capanema para sentir o péssimo estado em que se encontram as vias nestes trechos citados. Estão repletas de buracos. O ideal seria que fosse feita uma pavimentação total e nova das ruas, em razão da atual situação que deixa muito a desejar. Gostaria de auxílio para que essa demanda seja atendida pelos órgãos públicos. Não é justo que os munícipes tenham asfalto de tão péssima qualidade na cidade de São Paulo. E não digo só consertar, mas realizar a troca total do asfalto que já está bem danificado."

Resposta da Prefeitura de São Paulo: "A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras, afirma que na Alameda Franca, 888, foi verificada a necessidade do serviço de tapa-buraco, que será realizado no prazo de até dez dias. Após vistorias nos outros endereços citados, foram constatadas erosões em poços de visita ou em poços de água pluvial. A Subprefeitura Pinheiros e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) foram acionadas para executarem os reparos nos locais que forem de suas responsabilidades. Ambas afirmam que vão realizar os consertos nos locais citados. A população pode solicitar os serviços da Prefeitura por meio do Portal 156, no aplicativo SP156 e via central de atendimento telefônico no número 156. Permanecemos à disposição para mais informações".

Envie suas reclamações Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.