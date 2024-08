CET: leitor cobra fiscalização em via de mão única na zona leste de SP

Reclamação de Luiz Claudio Zabatiero: “Os moradores da Rua Santa Edith, no Jardim Helena, em Guaianases, zona leste de São Paulo, pedem por ajuda. Há mais de um ano, reclamamos e pedimos fiscalização da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) pelos mais de 80 carros por dia passando na contramão e ninguém faz nada, apesar dos riscos de atropelamento de crianças da escola, no número 580, e idosos. Motoristas que desrespeitam a mão e ainda passam em alta velocidade. Quem pode nos ajudar? Peço ajuda do jornal para que o problema seja resolvido definitivamente.”

Resposta da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): “A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que reforçou a sinalização de mão única na Rua Santa Edith, após vistoria identificar que uma das placas havia sido removida indevidamente, prejudicando a sinalização local. No dia 22 de julho, a placa da esquina com a Avenida Professor Osvaldo de Oliveira foi recolocada. Nos dias 8 e 9 de agosto, equipes fiscalizaram o endereço e fizeram uma autuação de veículo transitando na contramão de direção. A CET informa ainda que o local continuará sendo fiscalizado periodicamente.”

Caso necessário, o leitor pode voltar a entrar em contato.