Claro: leitor reclama de dificuldade para realizar mudança em pacote

Reclamação de Sérgio Mello: “Sou assinante do Estadão há mais de quarenta anos e preciso da ajuda dos senhores para resolver um problema com a Claro. Tenho relacionamento com a Net/Claro há mais de 20 anos e, resolvi baixar o valor da mensalidade da TV por assinatura que hoje é de R$ 195,00 e acrescentar um canal de Premiere que me foi oferecido por R$ 29,90. Vale destacar que tenho também a internet que, por hora me atende bem. No primeiro contato, em 8 de julho, fui informado que teria um benefício, ficando o valor da TV por R$ 144,90 e o Premiere R$ 29,90. Pois bem, disse que estava de acordo, porém, a operadora me alertou dizendo que minha conta estava atrelada ao meu condomínio. Como assim? Nunca optei por nada compartilhado. Pedi que fosse excluído de tal condição. A operadora informou que estaria procedendo a alteração e, em uma semana eu receberia um e-mail confirmando. Nunca tive retorno. Liguei novamente e, para minha surpresa, deveria ligar em outro número. Posteriormente, outro atendente informou que caso eu alterasse qualquer coisa no plano poderia haver um aumento. Eu não consigo ter um atendimento com uma solução satisfatória. Se puderem me ajudar, ficarei extremamente agradecido.”

Resposta da Claro: “Em atenção à mensagem do Sr. Sérgio Estevam, a Claro informa que, em contato com o cliente, providenciou a correção no pacote conforme solicitado.”

Posteriormente, o leitor confirmou que o caso foi solucionado.