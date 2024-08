Correios: leitora reclama de produtos extraviados

Reclamação de Dora Sverner: “Comprei, via Ebay, duas xícaras que chegaram no posto de distribuição dos Correios. Rastreei o objeto desde sua origem até a chegada no Brasil. No dia 22 de maio, fui informada que o pacote havia sido entregue no meu endereço. Só que ele nunca chegou aqui. Fui até o centro de distribuição dos Correios e fui informada que o pacote havia sido entregue naquele dia e recebido por Sueli. Ora, não existe ninguém com esse nome no meu condomínio. O zelador checou as imagens da câmera de segurança e constatou que nenhum carteiro passou no nosso prédio na tarde daquele dia. Exijo uma explicação dos Correios a respeito desse extravio. Tratavam-se de objetos cujo valor afetivo deles não tem preço. Atenciosamente.”

Resposta dos Correios: “Os Correios pedem desculpas e lamentam pelos transtornos. Como a encomenda não foi localizada no fluxo postal, a empresa entrará em contato diretamente com a cliente para orientação, por meio dos canais oficiais de atendimento, e também irá apurar a falha de informação sobre a entrega.”

Posteriormente, a leitora voltou a insistir que o extravio ocorreu. Caso necessário, pode entrar em contato novamente.