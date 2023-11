CPFL: leitor cobra retirada de árvore e restabelecimento de energia em rua de Mairinque

Pedro Cafardo questiona a CPFL pela demora na retirada de árvore que atingiu a fiação na rua onde mora, em Mairinque, no interior paulista. Desde o forte temporal de sexta-feira, 3, permanece sem luz na residência.

Reclamação de Pedro Cafardo: “Desde sexta-feira, 3, a minha casa no condomínio Porta do Sol, em Mairinque, está sem luz por causa do temporal, e a CPFL Piratininga age com descaso com as famílias que moram na rua. Uma árvore caiu sobre a fiação e desde então a luz não foi restabelecida ou fica constantemente piscando, o que impossibilita que eletrodomésticos sejam ligados, sob o risco de serem queimados. Os funcionários que lá estiveram informaram à central de atendimento que finalizaram o serviço por duas vezes e tivemos que ligar novamente e abrir outros pedidos - sendo que a árvore continua no local. Na segunda, 6, fomos informados na central de atendimento que não mais a CPFL seria responsável pela retirada da árvore - como havia sido informado desde sexta - e que deveríamos agora procurar o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. São quatro dias sem eletricidade, sem geladeira, com todas as comidas estragadas.”

CHUVA816 SÃO PAULO - 05/04/2023 - RESCALDO / CHUVA - CIDADES - Bombeiros realizam retirada de árvore que caiu na esquina das ruas Rouxinol e Gaivota devido ao vendaval que aconteceu em São Paulo na última sexta-feira (03). Foto: Felipe Iruatã/ Estadão Foto: FELIPE IRUATA/ESTADÃO

Resposta da CPFL Piratininga: “A CPFL Piratininga informa que todo o efetivo da distribuidora segue atuando ininterruptamente nos reparos da rede elétrica severamente danificada por árvores de grande porte e objetos lançados pelo vento durante o forte temporal que atingiu a região de Sorocaba, inclusive com reforço de outras cidades da área de concessão. A empresa ressalta que, apesar dos danos, 98% dos clientes afetados já tiveram o fornecimento restabelecido e continuará atuando até regularizar para todos os clientes o fornecimento de energia. A previsão é que os serviços sejam concluídos nesta terça-feira, 7.”

Em contato com o Estadão, após o envio da queixa e a resposta da empresa, o leitor disse que ainda aguardava o restabelecimento da energia.

