CRAS Freguesia do Ó: leitor afirma que não consegue realizar agendamento

Ivon Domingos afirma que não consegue realizar agendamento no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo, para dar entrada em benefícios sociais.

Reclamação de Ivon Domingos Dias: “Gostaria de reclamar do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo, pois desde do dia 22 de setembro do ano passado, tento sem sucesso fazer avaliação para atendimento no CRAS em virtude de minha deficiência física para dar entrada em benefícios sociais. Desde setembro, eu tento me cadastrar pelo serviço 156 da prefeitura de São Paulo. Peço ajuda a este órgão de imprensa, pois o CRAS Freguesia do Ó e a prefeitura de São Paulo não estão me ajudando com o agendamento.”

Leitor afirma que não consegue realizar agendamento em unidade do CRAS. Foto: Pixabay

Resposta da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS): “A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) informa que, com relação ao caso do senhor Ivon Domingos Dias, foi agendado o atendimento para ele no CRAS Freguesia do Ó. Os atendimentos referentes ao CadÚnico são realizados nos 54 Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), nos seis Centros de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), no Centro de Integração da Cidadania (CIC), nas cinco vans itinerantes do CadÚnico e nas 11 unidades do Descomplica SP. Os CRAS realizam atendimentos nas unidades mediante agendamento prévio pelo Portal 156. Existe também a possibilidade de encaixe nas agendas, a depender do não comparecimento do munícipe que agendou atendimento. Além disso, o agendamento no Descomplica SP pode ser feito pelo site.”

