Samsung: leitor cobra solução para caso de televisão com defeito

Reclamação de Vinícius da Silva Costa: “Gostaria de saber se podem me ajudar com uma relação entre consumidor e empresa. No caso, minha TV Samsung quebrou e eles não tinham peças para consertar e teriam que trocar por um produto similar ou superior, o que se recusaram a fazer. Fiz várias reclamações e a empresa não resolveu nada. Desta maneira, entrei com um processo no Juizado Especial Cível e a juíza responsável pelo caso, no dia 20 de fevereiro deste ano, proferindo a sentença a meu favor, devendo a empresa me entregar uma televisão nova em modelo equivalente ou superior, assim como realizando pagamento de indenização. A questão é que a Samsung se negou a trocar a minha televisão por um modelo semelhante ou superior, alegando que não tem em estoque. Até agora, a Samsung não cumpriu a sentença e seus advogados sequer me responderam. Gostaria de saber se podem me ajudar, pois não sei mais o que fazer. Desde já, agradeço.”

Resposta da Samsung: “Em resposta ao caso do Sr. Vinícius da Silva Costa, a Samsung confirma a resolução do caso. A empresa segue à disposição para esclarecer eventuais dúvidas.”

Caso necessário, o leitor pode entrar em contato novamente.