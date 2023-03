Estacionamento do Hospital A.C.Camargo Cancer Center: Leitora questiona onde veículo pernoitou

Lígia Helena Luz afirma que deixou o veículo Nissan Versa, no dia 9 de fevereiro, aos cuidados da Maxipark - estacionamento do Hospital A.C.Camargo Cancer Center da Rua Antônio Prudente. No entanto, enquanto estava internada, recebeu no celular três notificações da empresa Estapar Zona Azul relativas ao término do período de estacionamento do mesmo veículo.

Foto: Freedommail/Pixabay

Reclamação de Lígia Helena Luz: "Eu deixei meu veículo Nissan Versa, no dia 9 de fevereiro, aos cuidados da Maxipark - estacionamento do Hospital A.C.Camargo Cancer Center da Rua Antônio Prudente, em virtude de um procedimento cirúrgico agendado para aquela data, ciente da necessidade de pernoite. Por volta das 7 horas do dia 10 de fevereiro, recebi em meu celular três notificações da empresa Estapar Zona Azul relativas ao término do período de estacionamento do mesmo veículo. Segundo o funcionário do local, a única medida que ele poderia recomendar seria procurar a ouvidoria do hospital para ter acesso às imagens das câmeras de segurança do local. Quero entender onde o meu carro passou o período noturno. Sugestão aos eventuais usuários de estacionamento para pernoite no hospital é que procurem ir de carro de aplicativo, de táxi ou de carona com familiares e vizinhos, pois a última coisa que você precisa quando se encontra fragilizada em um leito hospitalar é receber notificação dessa natureza."

Resposta do A.C.Camargo Cancer Center: "No que diz respeito ao questionamento feito pela cliente, sobre os cuidados com seu veículo estacionado no A.C.Camargo Cancer Center, apuramos com nossa equipe da segurança e a Maxipark, prestadora de serviços terceirizada, que o carro permaneceu todo o período descrito dentro dos parques de estacionamento da instituição. Ressaltamos que os esclarecimentos detalhados já foram apresentados à paciente. Além disso, realizamos a checagem das imagens em nosso sistema de câmeras de vigilância sobre a entrada e saída do veículo nos estacionamentos e nenhuma movimentação inadequada foi identificada. O A.C.Camargo continua à disposição para mais esclarecimentos."

Sobre o A.C.Camargo Cancer Center Inaugurado em 1953, o A.C.Camargo Cancer Center tem uma trajetória no combate ao câncer, por ser um centro integrado de diagnóstico, tratamento, ensino e pesquisa do câncer, referência internacional e modelo sustentável de atuação social. Os pacientes recebem assistência integrada e humanizada, desde o diagnóstico até a reabilitação. Na área da pesquisa, atua para ampliar o conhecimento e gerar descobertas que representem avanços no tratamento, diagnóstico e prevenção da doença. Na área de Ensino é a principal instituição formadora em oncologia do País. Ao todo, são mais de 5 mil profissionais engajados com o propósito de combater o câncer paciente a paciente.

Resposta da Estapar: "A Estapar desconhece a reclamação."

Envie suas reclamações Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.