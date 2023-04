Falta de Luz no Parque Residencial D'Abril: Leitora cobra manutenção em iluminação pública

Simone Santos de Oliveira cobra conserto de iluminação em poste de energia na Rua Cravari, em frente ao número 110, no Parque Residencial D'Abril, na zona leste de São Paulo.

Foto: Pixabay

Reclamação de Simone Santos de Oliveira: "No último fim de semana, apagou a luz do poste que fica na Rua Cravari, em frente ao número 110, no Parque Residencial D'Abril, na zona leste de São Paulo. Somente deste poste. Olhei a rua toda. Mas como ele ilumina boa parte das casas dos arredores, acaba ficando perigoso para quem chega tarde do trabalho ou da escola. Inclusive, este foi o meu caso. Eu tentei ligar para o 156, mas ficou apenas na musiquinha. Meu vizinho disse que também tentou ligar, mas não conseguiu atendimento. Aguardou por determinado tempo, mas depois ele também acabou desistindo e desligando o telefone. Peço ajuda para que meu pedido seja avaliado. É muito difícil para os moradores que chegam no decorrer da noite não ter a iluminação e ficarem inseguros e vulneráveis com a situação. Agradeço desde já a atenção com relação ao meu relato."

Resposta da SP Regula: "A SP Regula afirma que uma equipe compareceu à Rua Cravari, 110, e efetuou a troca de uma peça que apresentou problema e a iluminação foi restabelecida, após vistoria. A agência faz vistorias e reparos diários, visando garantir o melhor serviço de iluminação pública. Entre os trabalhos realizados com mais frequência estão troca de lâmpadas e reposição de fiação subtraídas situações em furtos ou vandalismo. Pedidos de reparo são atendidos, em geral, no prazo de 24 horas, mas o período pode ser estendido em situações como quedas de árvores, furto de cabos ou fenômenos naturais. As solicitações de manutenção de iluminação pública podem ser feitas pelo telefone 0800 779 0156."

