Iluminação pública: leitora reclama de falta de luz em postes públicos

Reclamação de Simone Santos: “Gostaria de pedir, mais uma vez, auxílio para resolver uma questão de falta de luz em postes localizados na Rua Carlos Gilberto Campaglia, na altura do número 431, no Parque Residencial D’Abril, zona leste de São Paulo. A ausência de iluminação vai até o Supermercado Assaí. Já abri uma queixa pelo 156. Tenho inclusive o número de protocolo para encaminhar. Peço ajuda para que a situação seja o quanto antes resolvida, em razão do risco aos moradores com a escuridão na rua. O local é de muito movimento de idosos, trabalhadores e também estudantes. Agradeço desde já a colaboração mais uma vez do Estadão.”

Resposta da SP Regula: “A SP Regula realizou os reparos necessários, restabelecendo a iluminação pública na Rua Carlos Gilberto Campaglia, na altura do número 431.”

Posteriormente, a leitora entrou em contato para dizer que a iluminação pública já estava funcionando normalmente.