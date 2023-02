Leitora reclama de interdição em via que provoca congestionamento na Avenida São Miguel

Walmir Silva afirma que desde a semana passada a Avenida São Miguel tem apresentado congestionamento perto da Jacu-Pêssego, na zona leste da cidade, em razão de bloqueio na via para a realização de obras.

Foto: Pixabay

Reclamação de Walmir Silva: "Moradores que utilizam a via Avenida São Miguel, perto da Jacu-Pêssego, no sentido de São Miguel Paulista, na zona leste da cidade, estão indignados com a obra de uma construtora que utiliza duas faixas da avenida. O congestionamento está horrível desde a semana passada. Eles precisam verificar horários alternativos para a interdição".

Resposta da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): Em atenção à queixa do leitor, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) afirma que foi emitida autorização de estacionamento de caminhões na Avenida São Miguel, nº 8.184, no sentido do bairro, para a realização do serviço de levantamento de peças pré-moldadas e de movimentação de terra nos dias 23 e 28 de janeiro, entre 9h e 15h, com a ocupação parcial de uma faixa da via (neste trecho existem duas faixas), além da obrigação de preservar 1,20m para a passagem de pedestres. A CET realizou vistorias nos dias informados: no dia 23, foi constatado que o evento estava de acordo com a autorização. No dia 28, foram feitas fiscalizações pela manhã. Por volta de 14h40, a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção devido às chuvas, de modo que as equipes de campo ficaram empenhadas no monitoramento de pontos estratégicos de alagamento. Mas, ainda no fim daquela tarde, mesmo assim, foi feita nova vistoria, e não havia mais ocupação da via. A companhia percorre rotineiramente a Avenida São Miguel, no intuito de verificar ocorrências que possam impactar a fluidez e a segurança viárias. De 15 a 31 de janeiro, não foi registrada nenhuma ocorrência relativa a estacionamento irregular de caminhões próximo ao número 8.184."

Envie suas reclamações Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.