Morumbi: leitora volta a cobrar remoção de raiz de árvore que caiu após chuvas no ano passado

Reclamação de Luiza Beatriz Badin: “No começo de novembro do ano passado, com as fortes chuvas que assolaram a cidade, caiu um ipê roxo de grande porte em frente ao número 297 da Rua Dr Manoel Carlos de Figueiredo Ferraz, no Morumbi, zona sul da cidade de São Paulo, tendo os ventos arrancado inclusive a raiz da magnífica árvore, que ficou totalmente exposta. O enorme tronco que ficou atravessado na rua, impedindo a circulação de veículos e seus galhos foram removidos pela prefeitura, na ocasião, porém, a imensa raiz que ficou revirada e exposta, com a calçada levantada e parcialmente destruída, quase um ano depois, ainda não foi removida, impedindo inclusive o conserto da calçada. Feita a devida solicitação por meio do SP156 para a remoção da raiz exposta, a prefeitura alegou, após análise e vistoria técnica, não ter sido comprovada a necessidade do serviço, o que é um verdadeiro absurdo. Eu recorro ao Estadão e agradeço desde já pela atenção.”

Resposta da Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura do Butantã: “A Subprefeitura Butantã informa que a retirada total da árvore citada consta no cronograma de trabalho.”

A leitora entrou em contato novamente para avisar que a raiz da árvore foi retirada pela Prefeitura de São Paulo.