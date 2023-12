Ponte das Bandeiras: leitora questiona demora em obra na região

Maria Amélia Oliveira questiona até quando vão ocorrer as obras na Ponte das Bandeiras no sentido da Ayrton Senna. Segundo ela, o trânsito está caótico na região, mesmo durante o fim de semana.

Reclamação de Maria Amélia Oliveira: “Passei no fim de semana pela Marginal do Tietê e está ainda caótico a passagem na altura da Ponte das Bandeiras no sentido da Ayrton Senna. Gostaria de saber qual o motivo da demora e até quando é a previsão das obras. Se no fim de semana, já fica ruim, imagino para as pessoas que trabalham e passam pela Marginal no dia de semana.”

Leitora reclama de demora de obras na Ponte das Bandeiras. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB): “A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) informa que os trabalhos na Ponte das Bandeiras foram iniciados em janeiro deste ano e serão concluídos em janeiro de 2024. As obras seguem o cronograma previsto inicialmente. A Prefeitura de São Paulo está investindo R$ 79,7 milhões na recuperação e reforço estrutural da ponte, bem como no rebaixamento das pistas da Marginal. A obra conta hoje com 64 operários. Ao todo, mais de 60% dos serviços previstos já foram executados. Além da recuperação estrutural da ponte, que trará segurança aos motoristas e maior durabilidade para a estrutura, o rebaixamento das pistas da Marginal impedirá que veículos que trafegam pela via com altura acima da permitida colidam contra a ponte. Confira no link mais informações sobre os trechos interditados.”

