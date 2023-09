Rodoanel: leitor cobra melhor iluminação no anel viário

Cláudio Magalhães afirma que a iluminação no Rodoanel Mário Covas está bastante precária, principalmente na ligação entre a cidade de Suzano até a ligação com a Via Anchieta e Imigrantes.

Reclamação de Cláudio Magalhães: “Gostaria de contar com a ajuda do jornal para resolver um problema referente a iluminação no Rodoanel Mário Covas. Desde que foi inaugurado este importante trecho do Rodoanel Mário Covas, na ligação entre a cidade de Suzano até a ligação com a Via Anchieta e Imigrantes, foram colocados diversos postes de iluminação no canteiro central do Rodoanel para iluminação das duas pistas por ser um trecho que durante a noite e madrugada tem muita neblina, prejudicando a visibilidade dos motoristas. Ocorre que estes postes têm sua fiação pendurada nos cabos que deveriam ter suas lâmpadas funcionando. Entretanto, nenhuma lâmpada está colocada e os fios ficam expostos prejudicando a todos por falta de iluminação. Todos esperam que as autoridades possam resolver urgentemente esta pendência e coloquem as lâmpadas nas dezenas de postes que ali existem para esta finalidade, garantindo mais segurança uma vez que todos pagam pedágio e merecem ter esta iluminação noturna e de madrugada. Muito obrigado e espero que o problema seja o quanto antes resolvido de forma definitiva.”

Vista de trecho do Rodoanel Mário Covas (SP-021). Foto: Marcio Fernandes/Estadão

Resposta da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp): “A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) informa que há estudos para a iluminação de todo o Rodoanel, que serão submetidos a avaliação do poder concedente para a sua inclusão nas obrigações contratuais das concessionárias. Permanecemos à disposição para mais informações.”

