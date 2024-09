Sabesp: leitora reclama de conta com valor elevado após troca de hidrômetro

Reclamação de Cássia Fernanda: “No início de 2024, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) realizou uma obra na região da Vila Madalena, zona oeste da cidade de São Paulo. Nessa obra, incluiu-se a substituição dos hidrômetros de todas as casas. Na minha casa especificamente, essa troca se deu no mês de janeiro deste ano e, desde então, minhas faturas que não chegavam a R$ 200, duplicaram e continuam aumentando absurdamente. Sabemos que na nossa região, assim como em outras regiões de São Paulo onde a Sabesp realizou as trocas de hidrômetros, esse problema tem sido recorrente. Fiz inúmeras reclamações, fui até a Sabesp com horário agendado, onde fui orientada para pedir a aferição do hidrômetro. O técnico iria até a minha residência, mas ele nunca compareceu. Fiz nova reclamação. O atendente pediu prioridade no meu atendimento de aferição do hidrômetro. No entanto, não pode fixar data ou sequer um prazo para a realização do serviço. Preciso desse serviço realizado com urgência e a devolução do valor pago a mais.”

Resposta da Sabesp: “A Sabesp informa que realizou a aferição do hidrômetro no local, sendo constatado funcionamento normal. A companhia orientou o cliente a pesquisar possíveis vazamentos nas instalações internas do imóvel, que não são responsabilidade da empresa.”

Posteriormente, a leitora informou que chamou um encanador, que não constatou nenhum vazamento. Ela aguarda novo contato da Sabesp para saber como deve proceder.