SPTrans: leitora reclama de atraso na saída de ônibus

Reclamação de Cássia Barbosa: “Estou aqui por meio deste e-mail para reclamação das linhas de ônibus 1178-10 e 1178-31 pelo descaso de horário. Tem momentos em que há sete, oito ônibus parados na praça e as pessoas ficam até 30 minutos esperando para sair um. Isso quando acontece de o ônibus parar no meio da rua e pedir para os passageiros subirem. Eu pego essa linha todos os dias e sempre é a mesma coisa de segunda a sábado, e não podemos pedir informações porque são estúpidos e ignorantes na resposta. Não ando de graça e não estou pedindo nada, mas é importante que essa linha melhore. Não dá para dizer qual dia, pois isso ocorre diariamente há anos na Praça Antônio Assis Pereira, na Cidade Nova São Miguel.”

Resposta da SPTrans: “A SPTrans informa que a equipe de fiscalização acompanhou a operação no ponto inicial das linhas e orientou os operadores e fiscais da Viação Metrópole Paulista, responsável pelas linhas, sobre a conduta exigida pela gestora no embarque e desembarque para garantir a segurança dos passageiros. A Praça Antônio Assis Pereira é o ponto inicial da linha e local onde os motoristas realizam suas pausas para refeição, o que pode ocasionar em intervalos mais longos de estacionamento dos veículos, ainda assim, mantendo a operação das linhas conforme programado. A SPTrans fiscaliza o cumprimento das partidas 24h por dia, eletronicamente, com equipamentos de GPS instalados em toda a frota de ônibus que opera no transporte coletivo público da cidade. Quando constatada irregularidade na operação das linhas, a concessionária responsável é automaticamente multada.”

Caso necessário, a leitora pode entrar em contato novamente.