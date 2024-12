Sumaré: leitor solicita autorização municipal para remover árvore com risco de queda em condomínio

Reclamação de Marcus Lopes: “Moro em um prédio localizado na Rua Cayowaá, no Sumaré, zona oeste de São Paulo. No nosso jardim tem uma árvore que ameaça cair na rua, em cima da calçada e do transformador de rede elétrica. No começo deste ano, o prédio encomendou um laudo a um especialista que recomendou a remoção imediata da árvore. A Defesa Civil também já se posicionou, verbalmente, a favor da remoção. O prédio encaminhou o laudo à Subprefeitura da Lapa solicitando a remoção da árvore. No caso, tudo que queremos é que a prefeitura apenas autorize a remoção, pois o prédio arcaria com o ônus da remoção junto a uma empresa especializada. Porém, a prefeitura negou o pedido, mesmo com o laudo técnico e com a informação de que não haverá ônus para a prefeitura. Tudo que desejamos é apenas que a prefeitura autorize a remoção da árvore, para que possamos contratar uma empresa para a remoção do pinheiro. Com as novas chuvas, a árvore ameaça cair na calçada e sobre a rede elétrica, o que poderia causar muitos prejuízos e perigo às pessoas que passam na rua. Ou seja, a prefeitura não faz e não deixa nós fazermos, mesmo com um laudo técnico apontando o perigo da árvore cair. Gostaríamos de contar com a ajuda do SP Reclama. Muito obrigado!”

Resposta da Subprefeitura da Lapa: “A Subprefeitura Lapa negou o pedido de autorização de remoção da árvore localizada dentro da área do Condomínio Edifício Vermont após identificar inconsistências no laudo técnico apresentado. Não foi possível constatar pontos de infecção por organismo que possam fragilizar a árvore, sendo assim, não há risco de queda, o exemplar necessita apenas da poda dos galhos. Durante a vistoria, o síndico do condomínio foi orientado a contratar uma empresa para a elaboração de um laudo solicitando a poda.”

