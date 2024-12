Uber: leitora reclama de cobrança indevida por corrida solicitada

Reclamação de Hilda Caccia: “Em 31 de outubro, contratei uma corrida do Uber para ir da Rua Curitiba, em Moema, até a Estação AACD do Metrô, com meu marido e dois filhos. Escolhi o Uber Confort e a corrida daria o valor de R$ 17,22. O motorista era o Ricardo, que utiliza um Fiat Cronos. No caminho, ele disse que não conseguiria chegar na estação AACD do Metrô, pois havia uma obra. Estranhei, pois o app de navegação deveria ter mostrado tal obra e feito um desvio. Meu marido perguntou a ele o que poderíamos fazer. Ele disse que poderia nos levar para a Estação Santa Cruz do Metrô. Veio, então, uma mensagem em meu celular dizendo que o valor a ser cobrado passaria a ser de R$ 38,07. Não tendo alternativa, aceitamos. Ao fazermos o retorno, notamos que, em dado momento, estávamos praticamente ao lado da estação AACD do Metrô. No entanto, ele entrou em uma rua bem longa para nos levar até a estação Santa Cruz. Percebemos que, na verdade, o motorista em questão agiu de forma desonesta, nos enganou para fazer o valor da corrida inflacionar de forma injustificada (basta ver o mapa da corrida para constatar isso; ele fez um desvio enorme da estação AACD do Metrô sem qualquer razão lógica a não ser fazer o valor da corrida ficar bem maior). Ficamos todos muito chateados com o ocorrido, pois somos clientes fiéis da Uber e fomos literalmente ludibriados por um profissional desonesto. Peço a Uber que restitua o valor cobrado a mais de forma desonesta pelo motorista em questão e que reoriente tal profissional para que não volte a agir assim de forma dolosa com outros clientes. Desde já agradeço e aguardo resposta.”

Resposta da Uber: O suporte entrou em contato com a usuária para solucionar o caso.

Posteriormente a leitora voltou a entrar em contato e disse que a Uber analisou o caso e reduziu a cobrança para R$ 24,96, atendendo o pedido apenas em parte. “O correto seria ter cobrado o valor pactuado no início (R$ 17,22). De qualquer forma, a empresa Uber descontou da cobrança aquele valor decorrente do grande desvio feito por má fé pelo motorista parceiro. Mais uma vez, agradeço a você e ao jornal pela ajuda.”