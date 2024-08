Tampa de bueiro: leitor se queixa de barulho e cobra conserto de peça

Reclamação de Francisco Alves: “Eu resido próximo à Avenida Professor Vicente Rao, altura do número 1.700. Há semanas não consigo dormir, pois uma tampa de bueiro, metálica, localizada na faixa de ônibus, produz um ruído extremamente alto sempre que um veículo passa sobre a mesma. Já encaminhei uma reclamação para a prefeitura, via portal SP 156. A Sabesp já vistoriou a tampa, constatou o grave problema, e disse que não pode realizar o reparo, pois trata-se de uma tampa da prefeitura. Fico à disposição para esclarecimentos.”

Resposta da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp): “A Sabesp informa que realizou vistoria, na quarta-feira, 7, e constatou que se trata de uma tampa de galeria de água pluvial (de chuva), cuja manutenção não é responsabilidade da companhia.”

Resposta da Prefeitura de São Paulo: “A Subprefeitura Santo Amaro realizou reparo provisório no aro de borracha da tampa do poço de visita localizada na Avenida Vicente Rao, 1700, na manhã desta sexta-feira, 9, eliminando o incômodo causado pelo barulho. A administração regional enviou um ofício à Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) solicitando a execução do reparo definitivo.”

