Tokio Marine: leitor reclama de seguro residencial contratado

Moisés Ferreira Sales reclama de dificuldade para obter cobertura da Tokio Marine, após sua casa ser vítima de assalto.

Reclamação de Moisés Ferreira Sales: “Contratei um seguro da Tokio Marine, que no ato da venda, prometeu ressarcimento total e eu acabei contratando. Tive minha casa assaltada, onde foram furtados vários itens. Entrei com pedido de indenização e descobri que o produto adquirido não é nada do que o vendedor disse. A Tokio Marine exige tantos papéis impossíveis de se conseguir que só pode ser de propósito para dificultar e o cliente desistir e, com isso, lucrar muito vendendo um serviço que no final não oferece ao consumidor. Após o acionamento do seguro, a Tokio Marine informa que no contrato tem uma orientação de onde estão as informações dos itens que não estão inclusos no seguro, porém é um arquivo de mais de 100 páginas que não foi informado na apresentação da proposta do seguro e eu não tinha como saber quando assinei o contrato, pois fui informado que cobriria a casa inteira. Diante disso, solicito a inversão do ônus da prova e que a Tokio Marine faça o reembolso de todos os produtos que foram furtados da minha casa.”

Resposta da Tokio Marine: “Sobre o caso, informamos que o referido sinistro foi pago após apresentação de documentos pelo segurado e o caso está concluído.”

O leitor foi informado que pode entrar em contato novamente, caso tenha alguma dúvida sobre a resolução do caso.

Leitor reclama de seguro residencial contratado pela Tokio Marine. Foto ilustrativa. ((( NÃO USAR APÓS ESSA DATA ( 06/01//2024) EM CASO DE DÚVIDA CONSULTE A FOTOGRAFIA ))) Foto: Adobe Stock

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.

Continua após a publicidade