Uber: leitora reclama de dificuldade para entrar em contato com aplicativo

Celina Loures afirma que esqueceu as chaves dentro do carro que solicitou pelo aplicativo da Uber. Ela está com dificuldade de entrar em contato com a empresa.

PUBLICIDADE Reclamação de Celina Loures: “Eu peguei um Uber da Rua Afonso Celso, na Vila Mariana, para a Rua Tito, na Lapa. Quando voltei para casa, à noite, percebi que estava sem as chaves de casa. Entrei em contato com a Uber, que me ligou ao motorista, que não atendeu. Eu tento um retorno da Uber para, pelo menos saber, se o motorista achou minha chave. A Uber não me dá retorno nem suporte nenhum, apenas mensagens automáticas. É inadmissível que uma empresa que se diz de tecnologia nos trate dessa maneira e não consiga contatar um motorista cadastrado. Tive que acionar o locatário para poder entrar em casa.” Resposta da Uber: “O suporte já está em contato com a usuária para esclarecer o caso.” Posteriormente, a leitora disse que o seu caso foi resolvido.

Leitora reclama de dificuldade para entrar em contato com aplicativo. Foto ilustrativa. Foto: Alberto Grosescu

Para resolver outras questões: revisar tarifa

Se você tiver dúvidas quanto ao trajeto que seu motorista fez, informe à Uber para que seja feita uma análise. O preço de uma viagem é calculado de acordo com a sua distância e tempo, além de outras taxas aplicáveis, segundo a empresa.

“Vale lembrar que, se acontecimentos que estão fora do controle do seu motorista (como trânsito, ruas fechadas, tempo ruim ou obras no caminho) influenciarem o seu trajeto e tempo de viagem, não vai ser possível ajustar o preço. Nos envie mais informações nos campos abaixo caso queira uma revisão do valor da viagem. Não há necessidade de nos contatar novamente pelo mesmo assunto, nós sabemos o quão importante é receber uma solução e iremos te responder assim que possível”, afirma a Uber, por meio do site.

Se o motorista parceiro não encerrar a viagem assim que sair do veículo, acesse essa página para fazer o relato. Clique aqui para mais informações.

