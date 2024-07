UBS Jardim Umuarama: leitora não consegue retirar medicamento com receita particular

Reclamação de Bianca Scagliarini: “Eu fui ao posto de saúde retirar uma medicação que está no rol de medicamentos distribuídos pela rede pública, e meu pedido foi negado por estar com uma receita particular. Esse não é um procedimento correto. O posto de saúde do qual me refiro é a Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Umuarama, localizada na zona sul de São Paulo. O medicamento em questão é Budesonida 400 mg + Fumarato de formoterol 12 mg. Eles alegam que somente com a receita do município de São Paulo eu vou conseguir retirar a medicação, porém, sou asmática, dependente da medicação e não consigo consulta na rede pública para que eu consiga essa receita. Peço ajuda para que avaliem o caso e me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos.”

Resposta da Secretaria Municipal da Saúde (SMS): “A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que este medicamento é exclusivo para pacientes em tratamento na Rede Municipal de Saúde, possuindo regras específicas para entrega, conforme a Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) publicada no site e disponível em todas as nossas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A paciente pode agendar consulta diretamente na recepção da UBS de referência ou pelo Agenda Fácil.”

Caso necessário, a leitora pode entrar em contato novamente.