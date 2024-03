Vila Romana: leitor cobra instalação de lombada e plantio de árvore na região

Resposta da Prefeitura de São Paulo, por meio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): “A Prefeitura de São Paulo, por meio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), informa que o pedido do leitor para a Rua Barra do Chapéu está registrado no sistema de cadastro de solicitações. Importante esclarecer que, desde 1998, o Código de Trânsito Brasileiro proíbe a instalação de novas lombadas, salvo em casos especiais definidos pelo órgão ou entidade competente, nos padrões e critérios estabelecidos pelo Contran. A solicitação em questão passa por análise da engenharia responsável e o resultado dessa avaliação será encaminhado diretamente ao leitor. A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) informa que foi realizado o replantio da árvore no endereço mencionado, seguindo os padrões técnicos adequados para o bom desenvolvimento da árvore.”

O leitor foi informado sobre a ação do município. Caso necessite, pode entrar em contato novamente.