SP enfrenta novo dia de fortes chuvas e tem alerta para alagamentos

Os temporais que voltaram a cair em São Paulo nesta sexta-feira, 12, deixaram toda capital paulista em estágio de atenção para alagamentos, conforme monitoramento do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo.

O órgão registrou ventos de 44,5 km/h no Campo de Marte (zona norte), e afirma que as fortes chuvas podem provocar “transbordamento de rios e córregos”, além de “pontos de alagamentos intransitáveis” na cidade.

Capital paulista volta a sofrer com as fortes chuvas nesta sexta-feira. Foto: Werther Santana/Estadão

“As próximas horas da noite seguem com chuva de até forte intensidade”, afirmou o CGE no começo da tarde. “Há potencial para a formação de alagamentos intransitáveis e transbordamentos de rios e córregos”, informa o órgão, que prevê diminuição das chuvas durante a madrugada.

O Corpo de Bombeiros, que acompanha as ocorrências junto com a Defesa Civil, foi acionado para 40 chamadas de quedas de árvores, para 13 alagamentos, e sete casos de desabamento e deslizamento na capital e região metropolitana de São Paulo. Os casos acontecerem entre meia-noite e 23h59 desta sexta e não houve vítimas, de acordo com o CB.

“Imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura de São Paulo mostram chuva forte principalmente nas zonas sudeste, sul, oeste em pontos da zona norte como em Pirituba/Jaraguá”, informou o CGE, em boletim atualizado às 18h24.

Os temporais desta sexta-feira estão sendo formados pela atuação de uma frente fria vinda do interior do Estado. A instabilidade, de acordo com a Defesa Civil e órgãos meteorológicos, pode persistir durante o final de semana, e em todo o território paulista.

Na capital e na região metropolitana de São Paulo, a previsão é de chuva forte, com acumulados de até 90mm.

De acordo com o CGE, o sábado será de “tempo instável e chuvoso desde a madrugada”, com chuvas moderada a forte a partir da tarde. No domingo, 14, a chuva diminui, mas o tempo permanece instável, com chuviscos e chuva fraca intermitente.

Veja a previsão de temperatura de SP nos próximos dias:

Sexta-feira: entre 20ºC e 25ºC

Sábado: entre 18ºC e 21ºC

Domingo: entre 19ºC e 27ºC

Segunda-feira: entre 21ºC e 30ºC

Os temporais devem ser mais intensos nas regiões do Vale do Ribeira, Itapeva, Vale do Paraíba, litoral norte, Barretos, Franca e Ribeirão Preto, onde os acumulados podem chegar aos 100mm, segundo a Defesa Civil.

Para Baixada Santista e regiões de Campinas e Sorocaba, a previsão é de chuvas que possam chegar a um volume de 80mm. Para as regiões de Bauru e Araraquara, acumulados devem chegar a 70mm e para as regiões de São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente e Marília, acumulados de 60mm.

São Paulo enfrentou dias consecutivos de temporais nesta semana. Na quarta-feira, 10, a região central paulistana sofreu com uma noite de alagamentos e transtornos em série. O fluxo de água bloqueou vias e afetou prédios, casas e comércios.

Nesta terça-feira, 9, um homem de 62 anos morreu eletrocutado após a queda de um fio energizado em Moema, na zona sul. Na segunda-feira, 8, parte da estrutura de manutenção da marquise do Parque Ibirapuera, também na zona sul, desabou e deixou quatro pessoas feridas.