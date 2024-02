Parte do teto de shopping na zona leste de SP desaba durante chuva

Uma parte do forro de gesso do shopping Metrô Tatuapé, na zona leste de São Paulo, desabou no último domingo, 18, enquanto um temporal atingia a capital paulista. Ninguém se feriu nem houve interrupção do funcionamento das lojas, segundo a assessoria do shopping, mas clientes relataram o susto causado pelo acidente.

Em imagens gravadas por testemunhas e divulgadas nas redes sociais, é possível ver que inicialmente a água começou a escorrer do texto, formando uma espessa goteira perto de uma escada rolante. Em seguida, parte do teto de gesso daquele mesmo local foi ao chão, assustando as pessoas que estavam nas imediações.

Shopping na zona leste da capital: uma parte do forro de gesso do teto caiu durante a chuva do último domingo Foto: Divulgação