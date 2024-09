Vídeo: Mulher sofre tentativa de assalto em SP: ‘no farol, aproveitei para terminar de me maquiar’

Uma mulher foi vítima de uma tentativa de assalto no Elevado Presidente João Goulart, conhecido como Minhocão, no centro da cidade de São Paulo, enquanto se maquiava dentro de seu carro. O momento exato da ocorrência foi registrado por Giovanna Fornagieri, que compartilhou posteriormente a situação em um vídeo publicado no TikTok.

PUBLICIDADE Durante a gravação, é possível ver o momento em que a jovem passa brilho labial e, em seguida, ela se assusta quando observa alguém quebrando o vidro da janela do veículo ao lado do banco do passageiro. Imediatamente, ela tampa o brilho e também retira o aparelho celular, que estava em um suporte no painel enquanto era usado para fazer a filmagem. Ao fundo, é possível escutar o barulho das batidas no vidro e, na sequência, ver estilhaços se espalhando também sobre o banco. Na legenda ela escreveu: “‘Pov’: vc mora em SP”. Nas redes sociais, ‘pov’ é uma sigla em inglês que significa point of view (ponto de vista, em livre tradução).

Uma mulher foi vítima de um assalto, enquanto se maquiava dentro de seu carro. Foto: Reprodução/TikTok/gifornagieri

O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais e já possui mais de 1.500 comentários e 6 milhões de visualizações. Em seguida, ela fez uma segunda publicação explicando o ocorrido. “Eu só não surtei ainda porque eu dou risada de tudo”, publicou.

Giovanna contou que aproveitou o semáforo fechado no Minhocão para terminar de se maquiar, quando foi surpreendida pela tentativa de assalto. “Eu estava indo para o trabalho, aí, no farol, eu aproveitei para terminar de me maquiar. Fui inocente”, iniciou ela.

Na imagem, vidro da janela do lado do motorista completamente quebrado, após a tentativa de assalto. Foto: Reprodução/TikTok/gifornagieri

“Estava com o celular ali na minha frente. Veio um cara para tentar me roubar. Ele estourou o vidro. Só que ele demorou para atravessar a mão dele porque tinha película (no vidro). Então, eu consegui pegar o celular a tempo. Então, não aconteceu nada comigo e o (indivíduo) não levou nada, pois ele acabou saindo correndo”, completou a jovem.

Após a ocorrência, ela disse ainda que precisou voltar para casa de guincho, em razão dos danos provocados ao automóvel. Ela não cita, no entanto, se registrou um boletim de ocorrência.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo disse que, após pesquisas, a Polícia Civil não localizou o registro da ocorrência. “A formalização pode ser feita pelas unidades territoriais ou por meio da Delegacia Eletrônica”, afirmou. Clique aqui para saber mais.

Conforme o Estadão divulgou em julho deste ano, o Brasil registrou média de praticamente dois roubos ou furtos de celular por minuto no ano passado, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Ao todo, quase um milhão de aparelhos foram subtraídos em 2023.

Capitais, incluindo São Paulo, aparecem no topo do ranking de cidades onde esse crime é mais frequente, segundo levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública com base em dados das secretarias da Segurança Pública.