Polícia Civil de SP vai ganhar reforço de efetivo para reduzir déficit; veja como fica

O governo de São Paulo realiza nesta quinta-feira, 26, a formatura de 3.172 policiais civis e médico-legistas que vão recompor o efetivo das instituições em todo o Estado Paulista. Conforme o governo, o novo contingente vai reduzir o déficit da instituição para diferentes carreiras.

Para o cargo de escrivão, a defasagem passa de 45% para 23%. De investigador diminui de 37% para 27%. Nas unidades do Instituto Médico-Legal (IML), o déficit sai de 41% para 15% para os cargos de médicos-legistas", afirma a administração estadual. Os policiais fazem parte da maior nomeação da história do Estado paulista, segundo o governo, que ocorreu em maio com mais de 4 mil aprovados para o concurso da instituição.

“Do total, 3.517 efetivamente deram continuidade ao processo de estudos na Academia de Polícia (Acadepol). Mais de 300 delegados seguem em formação até novembro deste ano, quando devem finalizar o curso”, acrescenta a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Nos últimos dias, os esforços da polícia também estão concentrados na investigação que apura a morte do delegado especial do Deic Mauro Guimarães Soares, durante um assalto na manhã de sábado, 21, na Vila Romana, zona oeste de São Paulo. Terceiro suspeito está foragido.

Outro caso de latronício envolve a morte da engenheira civil Eliane Toniolo, de 63 anos na madrugada do dia 18, que teve a casa invadida por criminosos. A Polícia Civil de São Paulo prendeu na noite de segunda-feira, 23, um dos suspeitos de participar do crime ocorrido na região de Moema, zona sul da cidade.

Também em investigação está a agressão durante assalto a três mulheres francesas na região do Beco do Batman, na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo, no fim da tarde do dia 16, casos de violência que fazem aumentar o receio da população, que também pede por mais segurança.

Aprovados para a Polícia Civil se formam e reforçam delegacias em São Paulo. Foto: Divulgação/SSP

Segundo o governo estadual, os 1.942 escrivães e 1.060 investigadores formados na academia escolheram as regiões de atuação e foram distribuídos conforme a classificação. Já as unidades do IML receberam nesta semana 170 médicos-legistas.

Segundo o governo estadual, a distribuição dos policiais formados segue um planejamento estratégico adotado pela Delegacia Geral de Polícia visando recompor no efetivo em diferentes regiões de São Paulo.

“Os agentes foram distribuídos pelas delegacias do Estado de modo que todas as regiões pudessem ser beneficiadas com mais profissionais, recompondo o quadro de policiais que historicamente ficou defasado”, disse o delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian.

Veja como será o reforço por região

A maior parte dos agentes começou a trabalhar nesta semana em delegacias da capital paulista. São 680 policiais entre investigadores e escrivães. O IML recebeu 35 médicos-legistas. Nas cidades da Grande São Paulo, são 490 novos policiais civis e 17 médicos-legistas.

No interior paulista, a região de Campinas recebeu 319 agentes e 13 médicos-legistas. Na Baixada Santista, 279 escrivães e investigadores começaram a trabalhar nas delegacias da região. O efetivo do IML conta com 18 profissionais. Na região de São José dos Campos, foram designados 234 agentes e dez médicos-legistas. As delegacias no entorno de Piracicaba passaram a contar com 186 escrivães e investigadores. Além disso, 19 médicos reforçam o quadro de profissionais do IML. Conforme o governo estadual, Ribeirão Preto, 172 policiais civis e 25 médicos-legistas estão trabalhando nas delegacias das cidades da região e no IML.

Os municípios dos arredores de Sorocaba passaram a contar com 166 escrivães e investigadores e 16 médicos-legistas. Em Bauru, foram 150 agentes e 5 profissionais para o IML.

Nos arredores de Araçatuba, o efetivo reforçado com 133 policiais civis e cinco médicos-legistas. Em São José do Rio Preto, foram designados 110 escrivães e investigadores e dois profissionais para o IML.