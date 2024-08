‘Você fica imaginando o que aquelas pessoas passaram antes da queda’, diz o governador de SP

Tarcísio anunciou uma operação para garantir o suporte para as famílias das vítimas do acidente ocorrido com aeronave da Voepass Linhas Aéreas. O gabinete de crise, criado próximo ao local do desastre, tem representantes das forças de segurança e salvamento do governo de SP e integrantes do Ministério de Portos e Aeroportos, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e o Governo do Estado do Paraná.

“Estamos fazendo todo o trabalho de perícia e remoção dos corpos de Vinhedo para o IML Central de São Paulo, onde há mais estrutura para os exames necessários”, afirmou o governador. “O Estado vai disponibilizar acomodações para as pessoas e temos o trabalho de assistentes sociais e psicólogos”, afirmou Tarcísio.