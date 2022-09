ANS suspende comercialização de 70 planos de saúde; veja quais são eles

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) suspendeu a comercialização de 70 planos de 13 operadoras de saúde com base em reclamações feitas por beneficiários no 2º trimestre deste ano. A proibição da venda começa a valer a partir desta sexta-feira, 30. A lista faz parte do Monitoramento da Garantia de Atendimento, que acompanha regularmente o desempenho do setor, e foi divulgada na segunda-feira, 27.

De acordo com a ANS, 1,6 milhão de beneficiários ficam protegidos com a medida. “Os planos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado no monitoramento”, informa a agência.

Confira abaixo quais são os planos que terão a venda temporariamente suspensa. Somente a operadora Amil teve 45 planos suspensos para comercialização.

ANS suspende a comercialização de 70 planos de saúde. Foto: Nilton Fukuda/Estadão

A respeito da suspensão temporária de alguns de seus produtos pela ANS, a Amil afirma que todas as notificações foram devidamente tratadas pela empresa.

“Desde o início do ano, a Amil instituiu célula de acolhimento para casos que se referem à rede credenciada, novo fluxo para busca de rede, agendamento e direcionamento nas centrais de atendimento, expansão da coleta domiciliar gratuita e inclusão de hospitais em sua rede credenciada, entre outras ações cujo objetivo foi aperfeiçoar os serviços aos seus beneficiários”, informou a operadora.

A Amil reforça ainda que, de acordo com a regulação, a suspensão é de caráter temporário e é reavaliada pela agência em ciclos trimestrais. “O atendimento aos clientes atuais vinculados a esses produtos continua totalmente assegurado, bem como a comercialização de demais produtos não suspensos já oferecidos pela empresa”, disse.

A empresa assegura que as ações tomadas e novas em andamento serão refletidas no monitoramento em curso e segue à disposição por meio de seus canais de atendimento.

Também foram divulgados pela ANS os planos que poderão voltar a ser comercializados. Conforme o monitoramento, são 40 planos de 7 operadoras de saúde.

A agência afirma que as 37.936 reclamações foram analisadas entre 1º de abril e 30 de junho de 2022. As queixas estão relacionadas com descumprimento de prazos máximos para a realização de exames, consultas e procedimentos cirúrgicos, assim como negativa de cobertura assistencial.

Em nota, a Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge) reforça o compromisso das operadoras de planos de saúde com o aprimoramento contínuo de seus processos especialmente quando ocorre a suspensão de comercialização, que é determinada pelo órgão regulador, a ANS, concedendo prazo para que a operadora possa ajustar a operação.

Segundo a entidade, atualmente são quase 50 milhões de beneficiários de planos de saúde que juntos realizam mais de 1,5 bilhão de procedimentos por ano, uma média de 30 procedimentos para cada beneficiário coberto, sendo consultas, internações, terapias e exames, incluindo tratamentos de baixa, média e alta complexidade, urgências e emergências.

Planos com comercialização suspensa:

FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ, RONDÔNIA E RORAIMA

473362152 Univida Empresarial III - Apto

473363151 Univida Empresarial III - Enferm

473380151 Novo Univida I - Enferm

481093187 Univida Individual Familiar AM - Enferm

UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

485570201 Nacional Adesão Pós - Enferm

AMERON - ASSISTÊNCIA MÉDICA RONDÔNIA S/A

456774089 Essencial Plus V P

456777083 Essencial V

456782080 Master V P

473138157 Essencial III - P Adesão

UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

468497134 Empresarial PP Especial com Co-Participação

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A

462796102 Amil Blue IV Nacional PJ QP

467876121 Star - PME

471208141 Dental 200 Nac PJCE Doc

R472821141 Amil 200 QC Gr. Munic. BR R PJCE

472831149 Amil 700 QP Nacional R PJCA

472840148 Amil 700 QP Nacional R Copart PJCE

472929143 Amil 400 QC Nacional R Copart PJCA

472930147 Amil 400 QC Nacional R PJCA

472932143 Amil 400 QP Nacional R PJCA

472937144 Amil 400 QC Nacional R PJCE

472942141 Amil 500 QP Nacional R PJCE

475219158 Amil 200 QP Gr. Munic. RM SP PJCE a

475231157 Amil 200 QC Gr. Munic. RM RJ PJCE a

475249150 Amil 200 QC Gr. Munic. RM SP PJCE a

475629161 Medial 400 Nac QP PJCE Copart R a

475739164 Next (Amil Fácil 50) Mun São Paulo QC PJCA

475741166 Next Mun São Paulo QC PJCE

477099164 Next Plus RM RJ QC PJCE

481730183 Amil 350 QC Nac R Copart S/Obst PJ

481907181 Amil Fácil 50 QC SP Plus BX Jundiaí GM PJ

482561196 Amil Fácil 50 QC RJ GM2 PJ

483754191 Amil Fácil S60 QC SP GM PJ

483758194 Amil Fácil S60 QC SP BX Jundiaí GM PJ

483762192 Amil Fácil S60 QC RJ GM PJ

483763191 Amil Fácil S60 QC RJ GM Copart PJ

483771191 Amil Fácil S80 QC SP RJ DF PR PE GM Copart PJ

483778199 Amil S380 QC Nac R PJ

483779197 Amil S380 QC Nac R Copart PJ

483780191 Amil S380 QP Nac R PJ

483802195 Amil S450 QP Nac R PJ

483803193 Amil S450 QP Nac R Copart PJ

483815197 Amil S750 QP Nac R Copart PJ

485419205 Amil Fácil S60 QC RJ GM PJA

485427206 Amil S380 QP Nac R PJA

485429202 Amil S380 QC Nac R PJA

485442200 Amil Fácil S60 QC SP GM PJA

486041201A mil Fácil S40 QC SP GM Copart PJ

486042200 Amil Fácil S40 QC SP GM PJ

486046202 Amil Fácil S40 QC GRU Região GM PJ

486050201 Amil Fácil S40 QC RJ GM PJ

486409203 Amil CO430 QP Nac Copart PJ

486797201 Amil One S1500 QP Nac R PJ

486834200 Amil E85 QC SP RJ DF GO GM Copart PJ

488422211 Amil Fácil S60 QC SP Mais GM PJ

489859211 Dental E80 Nac R PF

UNIHOSP SAÚDE LTDA

478744177 Executivo 700 Sênior Enfermaria

SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

456407073 Rubi

461072095 Orion

461073093 Esmeralda

468576138 Essencial

SAÚDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO DE EMPRESAS - SOCIEDADE SIMPLES

452563049 Saúde Clássico II

BIOVIDA SAÚDE LTDA

477617178BV-Sênior/Enf/SP

477627175BV-PF/Fam/Enf/SP/ABC

ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA

468339131 Agile Standart IF

479976183 Selection CA 200 Standard

ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

412293993 Santa Casa Saúde-C/Franquia-Mod.Especial-RG

412303994 Santa Casa Saúde-S/Franquia-Mod.Especial-RR

HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA

478241171 Plansaúde Coletivo Empresarial Sem Co-Participação

SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

488315212 Classic I

489286211 Classic I Plus Associativo