Cidade de São Paulo já tem 15 distritos com epidemia de dengue; veja mapa

De acordo com o balanço municipal, que considera os dados até a oitava semana epidemiológica de 2024 (até 24 de fevereiro), as zonas oeste e leste da cidade são as que concentram o maior número de distritos com incidência superior a 300.

São cinco distritos em cada uma das regiões. Na região oeste da cidade, Jaguara, São Domingos, Vila Leopoldina, Anhanguera e Lapa estão com índices epidêmicos. Já na zona leste, Itaquera, São Miguel, Guaianases, Água Rasa e Lajeado integram o grupo.