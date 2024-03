Tipo mais grave do vírus da dengue avança no País e preocupa especialistas

Os dados do Sinan analisados pelo Estadão reforçam a associação do sorotipo 2 com casos de maior gravidade. Embora, como já mencionado, o DENV-2 represente 35,1% dos casos de dengue do País neste ano, ele foi responsável por 64% das mortes com amostras analisadas (75 casos de óbitos passaram pela análise genômica, das quais 48 eram do sorotipo 2 e as outras 27, do sorotipo 1).

O cenário, dizem especialistas, é preocupante tanto pelo potencial de maior espalhamento da epidemia quanto pelo risco de termos mais casos graves. “Com maior circulação de dengue 2, que é um sorotipo que menos gente teve, a chance de uma segunda infecção é maior, o que pode levar a um aumento da letalidade”, resume Celso Granato, professor de infectologia da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e diretor clínico do Fleury.

Nogueira cita outros agravantes do atual cenário epidemiológico: a possibilidade de que uma segunda infecção por dengue seja mais severa do que a primeira ocorre principalmente quando a primeira infecção é causada pelo sorotipo 1 e a segunda pelo sorotipo 2, especialmente se o intervalo entre as infecções for em torno de um a dois anos.