Desistir do que não te faz bem, seja emprego ou relação, pode salvar sua saúde mental; entenda

Para ensinar meus pacientes a desistir, costumo utilizar a fórmula do cientista BJ Fogg para mudança comportamental (C = MHP). Fogg sugere que, para que ocorra um novo comportamento (C), três coisas devem convergir: motivação (M), habilidade (H) e prompt (P, a maneira como o autor descreve uma espécie de estímulo ou gatilho).

Na minha prática clínica, descobri que geralmente é a falta de prompt para desencadear uma sensação de urgência que impede que meus pacientes desistam quando precisam. Ter um cronograma para desistir – seja um mês ou um ano – e cumpri-lo pode servir como um bom prompt. Aqui estão algumas etapas que você pode seguir:

Defina uma data para desistir

Até lá, mude as coisas que você pode controlar – como incorporar mais autocuidado à sua vida ou estabelecer limites na sua agenda – enquanto pondera os riscos versus os benefícios de desistir.

os benefícios de desistir. Planeje como será sua nova vida depois da desistência

À medida que a data se aproximar, dê-se permissão para seguir em frente, se necessário.

Leia também Dormir bem pode ser o primeiro passo em direção a um humor melhor; entenda a relação

Desistir não precisa ser permanente

Em geral, pensamos que desistir é uma mudança permanente. Mas, dependendo do que você está desistindo, não precisa ser assim. Depois de desistir, pergunte-se como você está se sentindo na nova vida. Tente ganhar novas habilidades e aprender mais sobre você mesmo.

Alguns dos meus pacientes que abriram pequenos negócios e perceberam que não estavam prontos acabaram fechando as portas, mas voltaram a tentar anos depois, com grande sucesso. Outros se divorciaram e, em vez de desistirem completamente da ideia de casamento, voltaram a se casar e tiveram um segundo casamento duradouro.

Às vezes, desistir é necessário e pode ser encarado sem vergonha. Mas, como desistir pode levar a mudanças significativas na sua vida, não é uma decisão que possa ser tomada sem o devido cuidado. Com um pouco de reflexão e planejamento, você pode decidir se desistir é a opção certa para você.

Gregory Scott Brown é psiquiatra, escritor de saúde mental e autor de The Self-Healing Mind: An Essential Five-Step Practice for Overcoming Anxiety and Depression, and Revitalizing Your Life. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU