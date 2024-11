Diabetes duplo: entenda como pacientes podem ter os dois tipos da doença ao mesmo tempo

O diagnóstico do segundo tipo é mais simples e ocorre a partir de exames de sangue de rotina. O médico avalia os níveis de glicose no sangue e verifica se há necessidade de tratar a condição alterando a dieta, usando medicamentos ou aplicando insulina.

No caso de diabetes duplo, os critérios podem ser observados clinicamente. Além do ganho de peso incomum em pessoas que usam insulina, a médica descreve uma maior dosagem do hormônio a cada consulta. “O médico percebe, quando prescreve uma dose muito maior de insulina do que fazia antes, que ela já não está agindo bem no paciente”, resume.

Outro ponto comum são pacientes com acantose hídrica, condição que deixa o pescoço mais escuro e alerta para uma resistência insulínica. Como não há como evitar o tipo 1, adotar uma dieta saudável e praticar exercícios físicos regularmente são as principais formas de prevenção do diabetes tipo 2 e, consequentemente, do diabetes duplo.

Riscos aumentam

O endocrinologista Fernando Valente, diretor da SBD, destaca que ter o diabetes duplo é mais perigoso do que ter os outros tipos individualmente.

As pessoas com diabetes tipo 1 enfrentam a falta de insulina e oscilações de glicose, o que eleva o risco de complicações em médio e longo prazo, como problemas nos olhos, nos rins e nos nervos, além de favorecer infarto e acidente vascular cerebral (AVC).