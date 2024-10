Especialista de Harvard expõe os perigos ocultos do pré-diabetes

Pesquisas descobriram que pessoas com pré-diabetes têm um risco 15% maior de doença cardiovascular em comparação com pessoas que não têm. É por isso que é tão importante prestar atenção a outros fatores de risco cardiovascular, como tabagismo, pressão arterial e colesterol LDL. “Pessoas com pré-diabetes devem parar de fumar e se esforçar para ter níveis mais baixos de pressão arterial e colesterol LDL em comparação com aquelas com açúcar no sangue normal”, diz LeWine.

A American Diabetes Association recomenda que pessoas com pré-diabetes busquem uma pressão arterial menor que 140/90 milímetros de mercúrio (mmHg). No entanto, LeWine sugere que aqueles com pré-diabetes busquem números menores, mais próximos de 120/80 mmHg. “Mas você e seu médico podem decidir qual é a melhor meta”, ele diz.