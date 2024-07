É possível combater as mudanças na voz que surgem com o avanço da idade?

Sua voz, aquele lindo instrumento que permite que você fale, cante, grite e expresse emoções, pode estar em perigo. Ela pode ficar mais fraca ou danificada conforme você envelhece. É por isso que é importante manter sua voz o mais forte e saudável possível.

O que acontece com uma voz envelhecida?

PUBLICIDADE Assim como o resto do seu corpo, sua voz e os vários sistemas que ajudam você a falar mudam com o tempo. Por exemplo, as cordas vocais tendem a encolher. As cordas são faixas gêmeas de músculos na caixa vocal que se abrem quando você respira, fecham quando você engole e fecham e vibram quando você expira e fala (produzindo som). Quando ficamos mais velhos, as cordas vocais geralmente ficam mais finas, e não se juntam ou vibram tão bem quanto antes. Isso pode deixar a voz fina, estridente ou rouca.

Envelhecimento pode tornar a voz mais grave ou mais aguda, e reduzir a capacidade de projeção Foto: Harvard Health Publishing

O envelhecimento também pode alterar a frequência das vibrações das cordas vocais, geralmente diminuindo nas mulheres (tornando a voz mais grave) e aumentando nos homens (tornando a voz mais aguda).

“E os pulmões — os grandes foles que empurram o ar pela traqueia e pelas cordas vocais — podem não absorver e expelir tanto ar quanto antes, reduzindo potencialmente seu volume e capacidade de projeção”, diz Matthew Naunheim, laringologista especializado no tratamento de pacientes com problemas de voz, respiração ou deglutição no Massachusetts Eye and Ear, afiliado a Harvard.

Outros sintomas relacionados à idade

Sons diferentes e intensidade reduzida não são os únicos sinais de alterações na voz relacionadas à idade. Você também pode experimentar as seguintes mudanças:

Soprosidade

Publicidade

Uma voz com som de sopro pode ocorrer com cordas vocais mais finas, que deixam escapar mais ar.

Muco extra na garganta

Quando as cordas vocais não fecham completamente, pode ser difícil tossir expelindo o muco da garganta, especialmente se você tiver gotejamento pós-nasal.

Fadiga vocal

Cantar muito ou tentar falar com um ruído de fundo alto pode fazer com que as cordas vocais se cansem.

“Lembre-se de que as cordas vocais são músculos e, se estiverem fracas, usá-las em excesso pode forçá-las e deixá-las doloridas. É por isso que os cantores fazem aquecimentos”, diz Naunheim.

Aqui, um cuidado: dor aguda e contínua na garganta, não relacionada ao uso excessivo, pode sinalizar um problema de saúde sério e a necessidade de consultar um especialista.

Publicidade

Tome uma atitude

Mesmo que você não perceba mudanças na sua voz, certas estratégias podem ajudar a protegê-la.

Evite o uso excessivo