Entenda como funciona teste de fertilidade feito por Fábio Porchat

A fertilidade dos homens depende de uma série de fatores, desde a parte hormonal – da produção de espermatozoides, que se chama espermatogênese – até a parte anatômica do trato genital, garantindo que o espermatozoide que foi formado adequadamente chegue até a ponta da uretra, por onde sai no ato da ejaculação.

Durante a entrevista ao podcast Quem Pode, Pod, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, o humorista Fábio Porchat revelou que descobriu que não podia ter filhos naturalmente ao fazer um teste de fertilidade comprado em uma farmácia dos Estados Unidos e depois também realizar um exame laboratorial.

“Estou andando pela farmácia e daqui a pouco eu olho e tem um teste de fertilidade para homens. Ah, vou comprar. Achei curiosíssimo. Paguei uns US$ 40. Voltei de viagem e deixei lá. Depois de seis meses, um dia mexendo nas minhas coisas eu vi o teste e fiz. Foi um trâmite para fazer”, contou Porchat.

O humorista disse que apareceu resultado com baixa contagem de espermatozoides. Ele decidiu procurar um urologista depois de alguns meses e realizou um espermograma, no qual também se constatou uma contagem baixíssima de gametas masculinos.

“Isso não tem a ver com a quantidade de esperma que sai, mas sim com a quantidade de espermatozoide. O meu deu tipo 2 milhões. Deu baixíssimo, quase inconclusivo”, afirmou o comediante. O médico explicou que ele só poderia ter filhos com tratamento de fertilização. Sem pensar em filhos no momento, ele e a mulher, Nataly Mega, já realizaram o processo de congelamento de óvulos fecundados.

Rafael Neri, médico urologista do Hospital Samaritano e especialista em cirurgia robótica, acrescenta que sempre que o resultado dá abaixo de 5 milhões de espermatozoides por mililitro de sêmen, condição classificada como oligozoospermia grave, é preciso que a investigação seja complementada.

“É necessário para entendermos o motivo da baixa produção de espermatozoides. Existem algumas síndromes e alterações genéticas que podem provocar isso”, afirma Neri.

Ainda com relação aos valores de referência, de 5 a 15 milhões/ml, o teste está na faixa intermediária e, acima de 15 milhões/ml, o resultado é considerado como normal.

A fertilidade masculina se inicia com a puberdade, quando ocorre, por meio do estímulo hormonal da testosterona, o desenvolvimento físico e sexual masculino. “Neste ponto, iniciamos nosso período fértil, que se estende até a sétima década de vida, quando a andropausa se inicia e a produção de espermatozoides se encerra”, explica Luccas Goes, médico urologista da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo.

Além da contagem por mililitro de esperma, exame realizado em laboratórios também verifica a morfologia e motilidade dos espermatozoides. Foto: Pixabay

Veja como funciona o exame para homens e quando realizar

Segundo Rafael Neri, do Hospital Samaritano, o teste de fertilidade de farmácia é pouco indicado. “Praticamente não indicamos a realização do teste de fertilidade de farmácia. O único benefício que traz é a coleta do sêmen na privacidade do lar do paciente, sem a necessidade dele ir até um consultório, mas avalia exclusivamente a quantidade de espermatozoides”, afirma. “Pelo teste, se tiver acima de 15 milhões/ml de espermatozoides, o resultado é favorável. Mas esta não é a melhor forma de se avaliar a produção de espermatozoide do homem.”

Para o especialista, em laboratório específico, com profissional capacitado, é possível verificar quantos espermatozoides há, se a morfologia está normal e se movimentam da forma adequada, com os critérios recomendados.

“No caso de o paciente fazer o exame de laboratório em local não tão qualificado e vier alterado, a gente não considera esse exame como negativo. Precisamos, em algumas situações, repetir até três vezes mostrando realmente uma baixa concentração de espermatozoides por ml, morfologia alterada ou falta de motilidade dos espermatozoides (tem quantidade normal, mas todos imóveis) para confirmar as alterações junto ao paciente, investigando posteriormente a causa”, acrescenta Néri.

Cesar Zillo, urologista da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo, lembra ainda que para o paciente realizar o exame de espermograma em laboratório é necessário estar seis dias sem ejacular. Em um prazo maior que esse, o espermatozoide perde a qualidade. E caso a pessoa ejacule na véspera, a contagem será menor que a considerada normal.

Vale lembrar que o teste de espermograma não é um exame solicitado em rotina médica. Normalmente, pode ser requisitado para pacientes que realizam vasectomia, para verificar a efetividade do procedimento, ou que estejam tentando ter filho há pelo menos um ano.

Descoberta de baixa quantidade de espermatozoides pode ajudar o paciente que deseja ter filhos

“No caso de um paciente que está há um ano tentando ter filhos e não consegue, realizamos uma investigação com espermograma, assim como exames hormonais e exames de imagens para verificar se tem alguma alteração anatômica ou estrutural que justifique isso. Não havendo nenhuma alteração genética, é possível fazer a coleta de espermatozoides, mesmo em quantidade baixa, fazer o congelamento ou já partir para o tratamento de fertilização”, acrescenta Neri.

Para os casais que estão tentando ter filhos, além do homem, a mulher também deve ter acompanhamento médico. “A mulher precisa realizar os exames solicitados pelo ginecologista para saber como está sua fertilidade, enquanto o homem deve realizar pelo menos o espermograma para saber se tem a quantidade e a qualidade de espermatozoides da forma correta”, orienta Zillo.

Para Luccas Goes, médico urologista da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo, o teste de espermograma feito em clínicas especializadas e laboratórios também pode ser solicitado quando envolve outras situações de pacientes.

“Para aqueles casais em que a mulher tem mais de 35 anos e não engravidou após seis meses tentando. Também pedimos quando na família há casos de infertilidade masculina, da mesma forma quando o homem tem o diagnóstico de varicocele (dilatação das veias que drenam o sangue dos testículos) que promove a infertilidade pelo aquecimento das células de Sertoli (que produzem os espermatozoides), alterando sua qualidade e quantidade produzida”, disse. “Principalmente em casos de varicocele em adultos jovens, a correção cirúrgica pode solucionar o problema completamente”, acrescenta.

Contagem de espermatozoides dos homens está caindo no mundo todo

Em todo o mundo, a contagem de espermatozoides está caindo a um ritmo acelerado depois de uma redução de 50% nos últimos 40 anos, revela estudo publicado neste mês na revista Human Reproduction Update. O levantamento inclui dados de mais de 57 mil homens coletados em 223 estudos em 53 países, tornando-se a maior meta-análise já realizada sobre o assunto.

Entre 1973 e 2018, a concentração de espermatozoides em homens não sabidamente inférteis caiu mais de 51%, de 101,2 milhões para 49 milhões de espermatozoides por milímetro de sêmen, de acordo com o novo estudo.

“Tem existido uma diminuição desta contagem de espermatozoides em homens de diversos países do mundo. Ainda não sabemos o real motivo, mas muito provavelmente tem relação com a poluição. Não somente de fumaça, mas a poluição de microplásticos que temos no nosso organismo por meio da ingestão de cigarros, bebidas alcoólicas e, compostos aromáticos, por exemplo”, avalia Zillo, urologista da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo.