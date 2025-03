Estes 4 ‘Ms’ são a chave para um envelhecimento bem-sucedido, revela especialista

À medida que a população envelhece, os gerontologistas apontam para o gap entre a expectativa de saúde e a expectativa de vida — a diferença entre quanto tempo alguém vive e quanto tempo vive com boa saúde.

O gap, que é maior para mulheres do que para homens, significa que as pessoas estão passando seus últimos anos com saúde precária, muitas vezes precisando de serviços de cuidados. No entanto, existem formas de priorizar sua trajetória de envelhecimento agora para minimizar essa lacuna.

Mante-se em movimento é fundamental para o envelhecimento saudável Foto: HBS/Adobe Stock

PUBLICIDADE Estratégias de saúde pública para um envelhecimento bem-sucedido são a chave para ajudar pessoas a envelhecerem de forma independente e aliviar a pressão sobre o sistema de saúde. Terry Fulmer é presidente da Fundação John A. Hartford, que investe em ajudar idosos a prosperar. Enfermeira geriátrica, ela participou de uma reunião em 2017 com sistemas de saúde, estudiosos e especialistas para delinear os pilares do envelhecimento saudável como parte de uma iniciativa para melhorar sistemas de saúde. A reunião científica deu origem aos “4Ms dos Sistemas de Saúde Amigáveis à Idade”.

“Eu gostaria que as pessoas antecipassem seu futuro com algum nível de conforto”, diz Terry, que espera ajudar os indivíduos a “maximizar sua capacidade conforme envelhecem”.

Aqui estão os 4 “Ms” para um envelhecimento bem-sucedido:

Motivação

Para envelhecer bem, você deve refletir sobre seus objetivos e preferências antes de pensar em qualquer outra coisa. “Se seu objetivo é garantir que você esteja o mais forte possível para um evento futuro, então você deve focar nisso, e se seu objetivo é eliminar a dor, você vai focar de uma maneira diferente”, exemplifica. “Aquilo que mais importa direciona o plano de cuidados.”

Terry diz que, quando as pessoas compartilham o que mais valorizam com sua família e com os profissionais de saúde, eles apoiam seus objetivos. Muitos contam que não querem perder a memória como ocorreu com seu pai, e isso pode ajudá-los a priorizar o fortalecimento do cérebro, o que inclui manter conexões sociais fortes, alimentação saudável e tentar coisas novas para estimular a mente.

Focar no que importa é relevante também para as equipes de saúde, diz Terry, porque ajuda a evitar que vejam os idosos como um monólito.

“Quando você chega a uma consulta, não quer dizer qual é o seu problema. Você quer dizer o que importa para você”, afirma Terry. “É uma maneira muito diferente de falar com os pacientes quando se coloca nas mãos deles indicar seus objetivos e preferências.”

Essa reflexão pode moldar o restante dos 4 “Ms”.

Medicações

À medida que o risco de doenças crônicas aumenta com a idade, é mais provável que idosos visitem uma série de profissionais, do médico da atenção básica ao cardiologista. Portanto, manter o controle de medicações e sintomas em um único lugar é crítico.

“Nem todos os profissionais estão cientes das outras medicações que você toma”, comenta Terry. “Isso é super importante, conversar a equipe e dizer: ‘Ok, aqui está minha lista de remédios. Quero ter certeza de que são seguros, que não estou tomando muitos, que estou tomando a dose certa e que não existem interações’”.

Mobilidade

Mobilidade é poder se mover com facilidade. É um fator essencial para permanecer ativo e saudável com o passar dos anos.

Para aumentar a mobilidade, é preciso se movimentar regularmente, levantar depois de ficar sentado por muito tempo e caminhar. Também é importante priorizar o treino de força para contra-atacar a perda muscular relacionada à idade. E você pode trabalhar a mobilidade mesmo se usar uma bengala ou andador, ressalta Terry.

Envelhecer com qualidade de vida passa pelo cuidado com o corpo e com a mente Foto: nenetus/Adobe Stock

Idosos têm um risco maior de quedas e experienciam perda muscular. Esses riscos “criaram um cenário em que as pessoas tinham medo de se mover”, observa.

“Elas estavam se limitando, ou outros estavam limitando sua mobilidade, favorecendo a perda muscular”, diz. “Mantenha-se o mais fisicamente ativo possível porque o que as pessoas temem? Elas temem a dependência”.

Mente

À medida que as pessoas envelhecem, muitas temem mudanças cognitivas normais relacionadas à idade. “Você terá mudanças cognitivas, mas fale com seu médico sobre isso e diga a ele o que você está pensando, não se envergonhe”, ela recomenda.

Manter a mente saudável em qualquer idade por meio da redução do estresse, manutenção das conexões, sono de qualidade, entre outros, pode ajudar a diminuir o risco de demência.

Terry torce para que o novo cenário populacional mostre que nunca é tarde demais para desempenhar um papel ativo no envelhecimento.

“Trata-se de celebrar o envelhecimento, celebrar essa longevidade, e garantir que permanecemos em diálogo com os profissionais de saúde e nossas famílias”, diz. “Eu quero que os jovens de 18 anos pensem sobre isso quando estiverem com seus avós. Queremos que os idosos de 90 anos digam: ‘Há coisas que eu posso fazer pela minha própria qualidade de vida agora’.”

