Farmácias poderão fazer testes de glicemia, asma, alergia, dengue e outros; veja lista

As farmácias poderão realizar Exames de Análises Clínicas (EAC) a partir de 1º de agosto, quando entra em vigor nova regra aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O órgão aprovou na quarta-feira, 3, a atualização da norma que disciplina requisitos para exames de análises clínicas e regulamenta a oferta de serviços clínicos e exames laboratoriais nestes estabelecimentos. O prazo para adaptação é de 180 dias.

Com a decisão, ao menos 47 análises clínicas, entre testes laboratoriais de asma, alergia e dengue, poderão ser feitos nos estabelecimentos, conforme a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma). Até então, o setor só podia realizar exames que aferiam casos de covid-19 e glicemia. Veja abaixo a lista completa.

De acordo com a Anvisa, a nova resolução, que leva em conta a evolução do setor de diagnósticos, assim como dos produtos e instrumentos para diagnóstico, tem como objetivo ampliar o acesso da e reforça o papel dos laboratórios clínicos de estimular a política de qualidade dos exames. Desde 2019, a Anvisa realizou audiências e consultas públicas para permitir a revisão da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 302/2005.

Os serviços, que envolvem as farmácias, são habilitados a fazer coletas e exames de análises clínicas, em caráter de triagem, a partir de material biológico primário (tecido ou fluido do organismo humano ou isolado a partir destes que não sofreram alterações no seu estado natural ou que não foram submetidos a atividades que visam a preparação para análise), desde que todas as etapas do exame sejam realizadas após a coleta no próprio estabelecimento”, afirma a Anvisa.

Ainda segundo o órgão regulador, nestes estabelecimentos a norma aprovada possibilita a realização de testes de triagem, “os quais não ultrapassam o diagnóstico laboratorial convencional e nem o substituem, pois a sua atuação é complementar, com finalidades distintas no atendimento à população.”

Para a Abrafarma, que representa as 27 maiores empresas do varejo farmacêutico nacional, a nova resolução é um marco para a saúde brasileira. “A resolução aprovada posiciona de vez a farmácia como porta de entrada do sistema de saúde no País”, afirma Sergio Mena Barreto, CEO da associação.

Barreto cita ainda o papel desempenhado pelo setor também durante a pandemi. “Realizamos 20,7 milhões de testes de covid-19 e identificamos que ao menos 10% dos casos eram graves o suficiente para encaminhamento ao hospital. Além disso, capacitamos cerca de 20 mil farmacêuticos para estes tipos de serviços”, diz ele.

Veja a lista de exames que poderão ser feitos em farmácias, de acordo com a Abrafarma:

Exame Beta-hCG Exame de Dengue Antígeno NS1 Exame de Hemoglobina Glicada A1c Exame PSA Teste Rápido Teste Rápido Covid-19 Antígeno Avaliação de Controle da Asma Check-up Pós Covid Anticorpos Anti-Spike Exame Ácido Úrico Teste Rápido Exame de Chikungunya Teste Rápido Exame de Colesterol Total Exame de Dengue Anticorpos IgG IgM Exame de Glicemia Exame de Glicemia e Pressão Arterial Exame de Hepatite C Teste Rápido Exame de HIV Teste Rápido Exame de Hormônio Luteinizante (LH) Exame de Lactato Teste Rápido Exame de Malária Teste Rápido Exame de Sífilis Teste Rápido Exame de Toxoplasmose Exame de Troponina Cardíaca Teste Rápido Exame de VSR - Vírus Sincicial Respiratório Exame Ferritina - Teste Rápido Exame Mioglobina Teste Rápido Exame Proteína C Reativa Teste Rápido Exame Rubéola Teste Rápido Exame Streptococcus Grupo A Molecular Teste Rápido Exame Streptococcus Grupo A Teste Rápido Exame Vitamina D - Teste Rápido Exame VSR Molecular - Vírus Sincicial Respiratório Exame Zika Vírus Anticorpos Exames do Coração Check-up Completo Medição da Pressão arterial Teste de Glicemia e Perfil Lipídico Teste de Imunidade Covid-19 Anticorpos Anti-Spike Teste de Intolerância Alimentar Teste Rápido Adenovírus Teste Rápido Covid-19 Anticorpos Teste Rápido Covid-19 Antígeno + Anticorpos Teste Rápido Covid-19 Molecular Teste Rápido de Alergia Alimentar Teste Rápido de Dímero-D Teste Rápido Dengue Antígeno e Anticorpos Teste Rápido Febre Amarela Teste Rápido Helicobacter Pylori Teste Rápido Influenza Molecular Teste Rápido Tipo Sanguíneo