Governo fará vacinação nas escolas a partir de março, diz ministra da Saúde

“Nós estamos organizando uma ação pelo Programa Saúde nas Escolas, que é uma ação conjunto do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação”, afirmou a ministra da Saúde, Nísia Trindade, ao ser questionada por jornalistas em uma agenda pública do “Dia D Contra a Dengue” em Serra, no Espírito Santo.

A ministra voltou a declarar que o governo federal comprou todo o estoque possível de vacinas contra a dengue. Também destacou que há um trabalho para que laboratórios brasileiros, sob a liderança da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), possam produzir o imunizante. “Mas isso não é uma solução imediata”, salientou.