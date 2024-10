O estresse realmente pode fazer o cabelo ficar grisalho?

Eles também pediram aos participantes que mapeassem experiências estressantes do ano anterior em uma linha do tempo, classificando-as do menos ao mais angustiante. Os pesquisadores descobriram que quando um fio começou a ficar grisalho frequentemente correspondia ao momento mais estressante do ano anterior daquele voluntário.

Essa foi a primeira vez que um estudo ligou eventos estressantes específicos com o exato momento em que o cabelo começou a ficar grisalho, conta Martin Picard, professor associado de medicina comportamental na Universidade de Columbia e autor do estudo.

Isso ofereceu “nossa primeira evidência real de que talvez o estresse, de fato, desempenhe um papel para algumas pessoas”, observa Victoria Barbosa, professora associada de dermatologia da Universidade de Chicago.