O lado positivo do arrependimento: como uma emoção dolorosa pode levar a uma melhor saúde mental?

Com o fim de mais um ano, você pode estar fazendo uma revisão pessoal de 2023 e um balanço do que deu certo e do que não deu. O que significa que você pode acabar experimentando arrependimento.

O arrependimento pode ser doloroso, mas também pode ser uma ferramenta poderosa para autocompreensão e mudança. “Se você prestar atenção ao arrependimento, pode aprender com seus erros e tomar decisões e lidar melhor com emoções no futuro”, disse o psicólogo Robert Leahy, diretor do Instituto Americano de Terapia Cognitiva em Nova York e autor do livro Se Ao Menos... Encontrando Liberdade do Arrependimento. “O arrependimento ajuda você a imaginar possibilidades”, disse ele.

Arrependimentos podem ser grandes ou pequenos, persistentes ou passageiros. Podem ser por algo que você fez (como beber demais e se comportar de maneira desajeitada em uma festa de fim de ano) ou por algo que você não fez, mas gostaria de ter feito (como não aceitar um trabalho desafiador ou não convidar alguém para sair).

Pesquisas apontam que as cinco fontes mais comuns de arrependimento estão relacionadas à educação, à carreira, ao romance, à paternidade e ao autoaperfeiçoamento. Essas são áreas em que as pessoas “veem suas maiores oportunidades” ou “prospectos tangíveis para mudança, crescimento e renovação”, observaram os pesquisadores.

Felizmente, todos podem se beneficiar ao explorar seus arrependimentos. “Se você pensar sobre o arrependimento e usá-lo como guia para mudar seu comportamento no futuro, ele não vai persistir em sua vida”, disse Todd McElroy, professor associado de psicologia na Universidade do Golfo do México em Fort Myers. “Seu arrependimento desaparecerá.”

Considere o que o arrependimento está tentando lhe dizer

Especialistas recomendam fazer a si mesmo as seguintes perguntas e depois refletir sobre as respostas:

Por que me sinto arrependido?

O que motivou minha decisão naquela época?

O que é importante para mim?

O que eu poderia fazer de diferente no futuro, com base nos meus valores?

“Arrependimentos tendem a estar relacionados a quem você é e o que é mais importante para você, aos seus valores fundamentais”, disse Elizabeth Lombardo, psicóloga clínica na área de Chicago e autora do livro Saia da Zona Vermelha.

Denise Grothouse, uma profissional de marketing de 57 anos em Naples, Flórida, tem arrependimentos relacionados à morte de seu pai. Ela lembra de visitá-lo quando ele estava morrendo de câncer e incapaz de falar. Denise teve que sair às pressas para deixar seu filho de 7 anos na casa do pai dele. Ao sair do quarto de seu pai, ele começou a chorar de uma maneira que nunca havia ouvido antes. “Eu sabia naquele momento que nunca mais veria meu pai vivo, mas eu não queria que o pai do meu filho ficasse zangado comigo por estar atrasada”, disse ela.

Em retrospectiva, Denise se arrepende de não ter seguido seu instinto de ficar. “Naquele momento, eu entreguei o controle da minha vida para outra pessoa”, afirmou. Mas ela também aprendeu com a experiência e adotou o mantra: “Há uma razão para o pára-brisa ser maior que o espelho retrovisor.” “Ao abraçar essa mentalidade, reconheço que meu passado tem valor porque cada dificuldade contém uma lição”, disse ela. “Mas isso me ajuda a focar em me direcionar para um futuro melhor.”

Evite remoer arrependimentos

A chave para usar o arrependimento a seu favor é analisá-lo, mas não se apegar a ele. Para avaliar seus arrependimentos de maneira construtiva, reserve um tempo específico para um deles em particular. Dê a si mesmo de 10 a 15 minutos para refletir sobre ele e então volte para a sua vida atual.

“A ruminação faz com que você fique preso na sua cabeça, girando em círculos”, disse Leahy. “Ruminação não é o mesmo que resolver problemas, e pode não trazer clareza.” Ao mesmo tempo em que você não deve remoer sobre o arrependimento, você também não deve ignorá-lo.

“O arrependimento é uma emoção que não se sente muito bem, mas geralmente tem algo importante a nos ensinar”, disse Laurie Santos, professora de psicologia na Universidade de Yale e apresentadora do podcast O Laboratório da Felicidade. “O arrependimento é um sinal de como poderíamos nos comportar melhor no futuro – então, ignorá-lo é colocar-nos em risco.”

Tome medidas corretivas

Considere se o seu arrependimento tem a ver com suas ações ou inações, aconselhou Laurie Santos. Se estiver relacionado a algo que você disse ou fez, você poderá retificar a situação pedindo desculpas a alguém que você magoou ou entrando em contato com alguém com quem perdeu o contato.

“Há um verdadeiro poder no pedido de desculpas, em se abrir e assumir a responsabilidade por suas ações”, disse Lombardo. “Trazê-lo à tona tem o poder de ajudar o seu relacionamento.” Se você não consegue consertar uma situação, você pode tentar aceitar algo bom sobre a experiência. Diga a si mesmo: “Pelo menos eu aprendi _____”, e então preencha o espaço em branco, sugeriu Laurie.

Se o seu arrependimento decorre de inação (digamos, você não aceitou uma oferta de emprego atraente), pense no que você pode fazer agora para melhorar sua situação de trabalho atual ou procurar uma nova.

Seja gentil consigo mesmo

Autocompaixão significa tratar a si mesmo com o cuidado e a compreensão que você daria a um querido amigo. Uma série de estudos descobriu que a autocompaixão ajudou as pessoas a lidar melhor com o arrependimento.

Reconhecer que “sou humano e cometo erros” permite que você viva com seus arrependimentos de maneira pacífica. “Isso não significa que você esquece ou que o que você fez está certo”, observou Lombardo. “Mas você pode se perdoar e chegar a um lugar de aceitação.”

Stephanie Shanks, uma mãe de 42 anos de três filhos em Baraboo, Wisconsin, disse que seus maiores arrependimentos envolvem oportunidades que ela perdeu. Sua lista de arrependimentos inclui ter escolhido o parceiro romântico errado duas vezes e não cuidar do seu próprio bem-estar. Após trabalhar pelo autoperdão, ela teve a coragem de mudar sua vida e lançou seu próprio estúdio de fotografia.

“Agora, eu priorizo minhas próprias necessidades e foco no fato de que estou fazendo o melhor que posso para ser o melhor que posso ser no futuro”, disse ela.

Estudos mostram que às vezes as pessoas idealizam escolhas que não fizeram, acreditando que o caminho que não tomaram teria levado a um resultado muito melhor.

“Temos que lembrar que não existe um caminho perfeito”, disse o coautor do estudo Dan Feiler, professor associado de ciência comportamental organizacional na Tuck School of Business no Dartmouth College.

Ao olhar para trás no que você não fez em 2023, lembre-se de que você tomou decisões com base nas informações que tinha na época. “Às vezes, a melhor lição que você pode aprender com o arrependimento é ser realista sobre suas expectativas e limitações”, disse Leahy.

