Pacientes com doenças crônicas devem evitar choque térmico em dias de calor extremo

AGÊNCIA EINSTEIN – Qualquer mudança brusca de temperatura no organismo é percebida como um estresse, exigindo adaptação do corpo. Diante do aquecimento global e das intensas ondas de calor, com temperaturas ultrapassando os 40 graus em diversas cidades brasileiras, é comum que as pessoas fiquem muito expostas ao sol ou recorram ao uso excessivo do ar-condicionado.

Entretanto, o conhecido “choque térmico” entre ambientes pode ser perigoso, especialmente para aqueles com doenças pré-existentes, como pacientes cardíacos.

Mudanças muito bruscas de temperaturas podem ser especialmente prejudiciais para quem tem doenças prévias Foto: DimaBerlin/Adobe Stock

Ao sair de um ambiente muito quente para o frio – como entrar na água gelada depois de horas ao sol –, os vasos sanguíneos se contraem. Com isso, há um aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca, o que pode levar a uma sobrecarga do coração e até causar arritmias.

Por outro lado, segundo médicos ouvidos pela Agência Einstein, mudar de repente do frio para o calor excessivo provoca uma vasodilatação e uma queda de pressão. Dependendo do estado de saúde e das condições da pessoa, ela pode sentir tonturas ou sofrer até um desmaio.

Por isso, os especialistas recomendam que portadores de doenças crônicas evitem se expor a contrastes bruscos de temperatura. “Isso não costuma causar problemas na maioria das pessoas, tanto que não vemos muitos relatos no dia a dia, mas quem tem doenças já estabelecidas deve tomar mais cuidado”, diz o cardiologista Marcelo Franken, gerente de Cardiologia do Hospital Israelita Albert Einstein.

A recomendação vale especialmente para quem sofre de transtornos circulatórios ou cardíacos, como insuficiência, além dos idosos. Segundo o cardiologista, essas pessoas só devem utilizar sauna, por exemplo, com a autorização do médico, e devem evitar entrar em banheiras com gelo após a exposição ao calor.

Na praia ou na piscina, caso estejam com o corpo muito quente, a recomendação é refrescar-se gradualmente antes de entrar diretamente na água.

Alimentação no calor

Além disso, mesmo quem não tem problemas de saúde deveria evitar nos dias mais quentes alimentos muito calóricos, que produzem calor, como gorduras e açúcar. O melhor é optar por alimentos leves, como saladas, legumes e frutas.

Outra orientação médica é ficar atento à hidratação e dar preferência para o consumo de água – e não bebidas alcoólicas – além de buscar ambientes arejados e protegidos do sol.

É importante lembrar ainda que ambientes com ar-condicionado são mais secos, resultando no ressecamento das mucosas e dos cílios, responsáveis pela filtragem do ar no sistema respiratório. Por isso, recomenda-se o uso de soro fisiológico nos olhos e narinas.

O esforço contínuo do organismo para se adaptar entre ambientes extremamente quentes e frios também pode comprometer a imunidade, facilitando infecções em pessoas mais suscetíveis.