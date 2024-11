Para reduzir o risco de demência, é preciso controlar a pressão arterial; saiba os motivos

Para um cérebro saudável à medida que envelhecemos, precisamos de uma pressão arterial saudável.

No entanto, quase metade dos adultos americanos tem hipertensão (no Brasil, cerca de 45% das pessoas entre 30 e 79 anos sofrem da doença), que é um dos fatores de risco mais comuns — e evitáveis — para o desenvolvimento de demência décadas depois, mostram as pesquisas. A hipertensão, ou pressão arterial cronicamente alta, é um golpe duplo para o cérebro — dificulta tanto a entrada de oxigênio e nutrientes quanto a eliminação de resíduos metabólicos. A pressão alta ainda pode danificar os pequenos vasos sanguíneos no cérebro, causando lesão cerebral e atrofia, e levando à neuroinflamação.

Hipertensão afeta o fluxo sanguíneo no cérebro e prejudica a entrega de oxigênio e nutrientes Foto: Prostock-studio/Adobe Stock

Quando as pessoas têm hipertensão, especialmente na meia-idade, “elas começam a perder o fluxo sanguíneo para o cérebro, começam a ter impactos nos vasos do cérebro”, diz Silvia Fossati, professora de ciências neurais e diretora interina do Centro de Alzheimer da Faculdade de Medicina da Temple University. “E isso é paralelo e aditivo à doença de Alzheimer.”

A hipertensão é um fator de risco para demência por todas as causas, bem como para a doença de Alzheimer, a forma mais comum de demência. Comparadas com pessoas com pressão arterial normal, aquelas com hipertensão têm pelo menos 1,5 vez mais risco de comprometimento cognitivo e demência.

Crucialmente, a pressão alta é prevenível e modificável, ressaltam os especialistas.

“Se há uma coisa que você faz hoje para ajudar seus resultados cognitivos quando tiver 80 ou 90 anos, é cuidar da saúde do seu coração”, afirma Ana Daugherty, professora associada de psicologia que pesquisa envelhecimento e risco de demência no Instituto de Gerontologia da Wayne State University. “E isso é verdade para qualquer pessoa. Nunca é tarde para começar.”

Por que a hipertensão prejudica o cérebro

O cérebro é pequeno, mas carente: ele constitui apenas 2% do peso corporal, mas demanda pelo menos 15% do sangue.

O cérebro está “faminto pelo que está no sangue”, diz Ana. “Qualquer coisa interrompa esse processo terá pequenos e grandes efeitos cumulativos ao longo do tempo.”

O fluxo sanguíneo no cérebro não é constante e, em vez disso, diminui e flui a cada batimento cardíaco. Grande parte do tecido cerebral é mais semelhante a “uma região de inundação onde vasos muito, muito pequenos estão fornecendo sangue”, afirma Ana.

Normalmente, nosso cérebro regula automaticamente sua pressão sanguínea, independentemente de estarmos deitados ou em pé, explica Silvia. A hipertensão, no entanto, quebra essa autorregulação, o que significa que a mesma pressão sanguínea leva a um menor fluxo sanguíneo para o cérebro e fornecimento insuficiente de oxigênio e nutrientes.

Ao mesmo tempo, a hipertensão “torna mais difícil para o cérebro remover resíduos, como (a proteína) beta-amiloide”, uma marca biológica da doença de Alzheimer, acrescenta a professora da Temple University. Em vez disso, a beta-amiloide se acumula ao redor dos vasos sanguíneos do cérebro, o que, por sua vez, torna cada vez mais difícil para o cérebro se livrar dela. “É como um ciclo vicioso”, afirma Silvia. Ao longo dos anos, a hipertensão também pode danificar os vasos sanguíneos e interromper a função normal da barreira hematoencefálica, que serve para impedir que patógenos e outros hóspedes indesejados entrem no cérebro, e pode levar a mais inflamação na região, o que aumenta o risco de demência. Além disso, ela está associada à atrofia cerebral acelerada.

Hipocampo

A hipertensão afeta todo o cérebro, mas algumas regiões são particularmente suscetíveis.

O hipocampo, uma estrutura cerebral essencial para a memória e o aprendizado, é uma dessas áreas que também atrofiam mais rapidamente na doença de Alzheimer.

Por isso, o diagnóstico de hipertensão requer pressão arterial alta persistente em várias medições. Veja aqui o níveis de pressão arterial não elevada, elevada e hipertensão.

A hipertensão pode ser complicada e está associada a doenças cardíacas e acidente vascular cerebral, que também aumentam o risco de demência.

Mesmo em pessoas saudáveis, ter “apenas” hipertensão aumenta o risco de envelhecimento cerebral acelerado, declínio cognitivo e demência, enfatizam especialistas.

Gerenciar a hipertensão com medicamentos pode mitigar o risco de demência, mas não o elimina.

Como gerenciar a hipertensão e o risco de demência

Os pesquisadores não entendem completamente as causas diretas da hipertensão, diz Ana. “Nossas estratégias de tratamento atuais são todas sobre o gerenciamento de sintomas.”

Como a hipertensão é uma condição de saúde para toda a vida, “a melhor estratégia é, na verdade, a prevenção”, aconselha. Aqui estão algumas maneiras de gerenciar a doença:

Mantenha-se ativo

A falta de atividade física e um estilo de vida sedentário são fatores de risco para hipertensão e demência. Por outro lado, fazer exercícios regularmente diminui o risco de hipertensão e demência.

Jardinagem, ioga ou apenas caminhar podem beneficiar o cérebro e o resto do corpo. Fazer exercícios isométricos, como sentar na parede, pode ser ainda mais eficaz na redução da pressão arterial do que outras formas de exercício.

Alimente-se de forma mais saudável

A ingestão excessiva de sal é um importante fator de risco alimentar para hipertensão. Reduzir a ingestão de sal diminui a pressão arterial, em parte por ajudar a melhorar o microbioma intestinal.

Considere a medicação

Se você já tem hipertensão, ainda é do seu interesse manter a estratégia de gerenciamento e reduzir a pressão arterial, dizem os especialistas.

Medicamentos anti-hipertensivos podem ajudar. Duas meta-análises de 17 ensaios clínicos randomizados relataram que o tratamento anti-hipertensivo foi protetor contra comprometimento e declínio cognitivo.

“Estamos realmente tentando apenas desacelerar danos adicionais aos órgãos alvo”, afirma a professora. “O cérebro é apenas um desses órgãos em que estamos pensando.”

Este texto foi originalmente publicado no The Washington Post. Ele foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.