Propaganda irregular e mais votos do que médicos: entenda polêmicas da eleição para o CFM

Requerimentos apresentados ao Conselho Federal de Medicina (CFM) pedem que os resultados da eleição realizada na última semana sejam impugnados e o pleito, suspenso. Entre as razões para os pedidos, os documentos listam propaganda irregular, desrespeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e inconsistência entre o número de votos e o de médicos aptos a votar. Parte das denúncias está sendo investigada pela Polícia Federal.

“Temos a absoluta confiança no resultado final da eleição. Infelizmente, alguns não leem toda a resolução, todas as normas da eleição, e aí o perdedor sai correndo para achar motivo para entrar com um pedido de impugnação, de anulação de eleição. Mas isso não vai prosperar porque a gente tem todos os dados para mostrar que foi tudo certo”, diz Aldemir Humberto Soares, presidente da Comissão Eleitoral do CFM.

Sede do Conselho Federal de Medicina (CFM) em Brasília Foto: Divulgação/CFM

PUBLICIDADE A eleição foi realizada de forma online nos dias 6 e 7 de agosto. Cada Estado e o Distrito Federal elegeram dois conselheiros federais (um titular e um suplente), totalizando 54 representantes que, ao lado de dois profissionais indicados pela Associação Médica Brasileira (AMB), serão responsáveis pela gestão do conselho a partir de 1º de outubro. O resultado, porém, foi contestado pela médica Melissa Palmieri, que concorria pela chapa 03, “ConsCiência CFM”, em São Paulo. No Estado, quatro chapas participaram da disputa, conquistando as seguintes parcelas do eleitorado:

Chapa 2: Força Médica – 39.620 votos (37,98% dos votos válidos)

Chapa 3: ConsCiência CFM – 35.601 votos (34,13% dos votos válidos)

Chapa 1: Juntos por uma categoria médica mais forte – 15.912 votos (15,25% dos votos válidos)

Chapa 4: Experiência e inovação – 13.182 votos (12,64% dos votos válidos)

Segundo Melissa, o CFM ainda não se posicionou sobre parte das denúncias apresentadas. O órgão, por sua vez, avalia que o processo de votação transcorreu “de uma maneira muito transparente, muito segura”, mas admite que houve dificuldades durante o período de campanha.

“Durante a campanha, houve alguns exageros. Chegamos inclusive a suspender chapa e por um período ela teve de parar de fazer campanha, mas sabemos que esse tipo de punição não é efetiva o suficiente porque ele pede para um amigo postar e aí não podemos fazer nada, porque o amigo não é candidato. Então consegue-se furar, às vezes, o processo nesse sentido”, afirma Soares.

Propaganda eleitoral

Como mostrou o Estadão, o teor ideológico prevaleceu nas campanhas para a eleição, e até a disputa presidencial americana contaminou as discussões. Em um dos requerimentos, protocolado no dia 3 de agosto, a chapa 3 questionou o uso do X (antigo Twitter) por outra chapa, em um post que dizia que o Partido dos Trabalhadores (PT) estava unido “para botar os esquerdistas no controle da medicina” e queria “aparelhar” a medicina.

O pedido alega que a postagem infringiu o artigo 47 da Resolução CFM nº 2.335/2023, que dispõe sobre as normas para a eleição e estipula que “não será tolerada propaganda que divulgue informações falsas”. O requerimento indica ainda que a infração já havia sido apontada e advertida anteriormente, configurando reincidência.

O requerimento também aponta a realização de propaganda nos dias de votação, um período proibido pela resolução, inclusive com uso de mensagem impulsionada.

“(As inconsistências) Foram principalmente em relação à propaganda eleitoral, faltou uma fiscalização e uma punição mais exemplar por parte das comissões regional e nacional”, diz Melissa. “Houve muita divulgação de partidarismo político, com muita calúnia e difamação, e isso prejudica a análise do eleitor”.

LGPD

PUBLICIDADE “Os problemas durante a campanha foram denunciados previamente, houve várias representações. Creio que a mais grave foi o crime contra a LGPD que aconteceu duas semanas antes das eleições e também na data das eleições”, afirma Melissa. De acordo com a médica e com imagem anexada em um dos requerimentos, profissionais receberam mensagens em seus celulares de uma empresa que pedia votos para determinada chapa, inclusive em um dos dias da eleição. “Continuem votando! Hoje é o último dia. Não deixe a esquerda ter chance”, diz parte da mensagem. Além de mensagens assim serem proibidas em dia de votação, pela LGPD, tal empresa não poderia ter acesso aos contatos dos médicos. Como possivelmente houve infração da lei, o CFM acionou a Polícia Federal e aguarda a conclusão das investigações (leia mais abaixo).

Mais votos do que candidatos

A chapa 3 também questiona a divergência entre o número de votos válidos computados e o de médicos aptos a votar, sendo o total de votos superior ao de eleitores.

Melissa protocolou um pedido de impugnação do resultado devido à inconsistência, e o mesmo foi negado pelo CFM em um primeiro momento.

De acordo com o conselho, “o médico com mais de uma inscrição poderá votar em diferentes unidades da federação onde tenha inscrição secundária”. Em outas palavras, um profissional cadastrado em conselhos regionais de três Estados, por exemplo, pode gerar três votos, cada um referente à disputa em uma UF.

Diante da resposta, a médica fez uma nova solicitação. Sua chapa pede o número de eleitores que declararam possuir inscrição em CRMs distintos, a fim de viabilizar a verificação dos números.

Segundo Humberto Soares, trata-se de uma solicitação possível de ser atendida.

O que diz o CFM