Tecnologias vestíveis podem realmente melhorar a rotina fitness?

THE NEW YORK TIMES – Nos últimos anos, melhorar seu desempenho nos exercícios começou a parecer como obter um diploma em ciência de dados.

PUBLICIDADE Há monitores de glicose e adesivos de suor, rastreadores de sono e de passos, monitores de frequência cardíaca e sensores de cadência. Há relógios, anéis, braçadeiras, cintas peitorais e monitores de encaixe que prometem estimar seu VO2 máximo, sua respiração e muito mais. Mesmo que você não use um dispositivo vestível, se tiver um smartphone provavelmente terá muitos dos mesmos dados acessíveis por meio de um aplicativo de saúde. Embora o monitoramento de seus treinos não seja novidade, agora há uma quantidade impressionante de dados – do tipo que antes era reservado para atletas profissionais – disponível para os consumidores comuns.

Mas será que mais dados tornam um ser humano melhor, mais rápido, mais forte e mais saudável? Essas ferramentas podem realmente motivá-lo, levar a um melhor desempenho físico anual ou maximizar os benefícios do seu treino?

Nem todos os dados são bons ou úteis, dizem médicos, fisiologistas do exercício e treinadores, e ter mais dados não significa ter um treino mais eficaz. As verdadeiras questões não envolvem o wearable, mas o usuário.

Por causa dos dispositivos vestíveis, uma série de dados que antes ficavam restritos a atletas agora podem ser acessados por pessoas comuns. Mas nem todo mundo precisa de tanta informação na rotina de exercícios. Foto: tunedin/Adobe Stock

O que são dispositivos vestíveis?

Um wearable é qualquer dispositivo de rastreamento usado em seu corpo que mede uma ou mais funções corporais, seja frequência cardíaca, tempo de sono, contagem de passos ou respiração.

A maioria deles, inclusive os fabricados pela Fitbit, Garmin, Coros, Whoop e Oura, não são considerados dispositivos médicos e não são regulamentados ou avaliados pela Food and Drug Administration (FDA). De fato, recentemente, a FDA alertou os consumidores que os dispositivos vestíveis que alegam medir ou estimar o nível de açúcar no sangue sem perfurar a pele não devem ser usados para o controle do diabetes.

Publicidade

Independentemente disso, muitos dispositivos incluem métricas que geralmente são coletadas em um ambiente de laboratório.

Por exemplo: uma medida que pode ser útil para atletas é o VO2 máximo, a quantidade máxima de oxigênio que seu corpo pode usar durante um exercício intenso. Esse número geralmente é determinado em laboratório por meio de exercícios de várias intensidades com o uso de uma máscara que registra o consumo de oxigênio e a produção de dióxido de carbono. Os wearables, no entanto, afirmam inferir esse número usando uma equação baseada em sua frequência cardíaca, o que deve ser considerado com cautela, segundo os especialistas.

Outros dados, como contagem de passos e distância percorrida, geralmente são mais precisos.

Leia também Creatina: um guia rápido para curiosos sobre o suplemento da vez

Eles podem motivar você a se exercitar mais?

“Os rastreadores de atividade são facilitadores, não instigadores da mudança de comportamento”, diz David Bassett Jr., professor emérito de cinesiologia, recreação e estudos esportivos da Universidade do Tennessee, em Knoxville.

PUBLICIDADE Em outras palavras, o dispositivo por si só não facilitará seus treinos nem melhorará seus ciclos de sono. Mas eles podem ajudá-lo a identificar tendências em seu regime de exercícios e acompanhar seu progresso se você estiver tentando melhorar. Os pesquisadores que estudaram o impacto dos dispositivos vestíveis sobre o comportamento realmente encontraram uma correlação entre o uso deles e o aumento da movimentação. Mas, acrescenta Bassett, há um senso de responsabilidade quando os pesquisadores estão por perto. “Os wearables são muito bons para mudar o comportamento se forem usados no contexto de um estudo de intervenção de atividade física”, diz Bassett, que há muito tempo estuda os wearables.

Publicidade

Esse desejo de impressionar as pessoas também pode ser benéfico, de acordo com os pesquisadores. O aplicativo Strava, que monitora os treinos e permite que os usuários compartilhem suas atividades, tornou-se onipresente exatamente por isso. Corredores e ciclistas competitivos costumam brincar: “Se não está no Strava, será que aconteceu?”

Leia também 8 mitos sobre exercícios físicos que enlouquecem os especialistas na área

Eles podem fazer de você um atleta melhor?

O desafio para os atletas que querem melhorar seu desempenho com dados é encontrar o tipo de informação mais útil e determinar a frequência com que precisam consultá-la. Para os profissionais e aqueles que estão começando a se exercitar, menos é mais.

Em alta Saúde Alergia a camarão: entenda os riscos e como prevenir crise que matou influencer no RN “Um iniciante e um atleta profissional muitas vezes usam os dispositivos de forma incrivelmente semelhante”, observa Darian Allberry, chefe de envolvimento do usuário da Coros, uma empresa de relógios GPS. Eles querem saber a distância que percorreram e a velocidade com que viajaram. Além disso, os dados extras podem distrair, acrescentou. Este mês, Sara Hall, uma maratonista profissional que está competindo nas provas da maratona olímpica dos EUA, jogou fora seu relógio GPS no meio da corrida para evitar distrações. Da mesma forma, para corredores iniciantes, é mais importante aprender a ouvir os sinais do seu corpo – fadiga, dores, explosões de energia – do que monitorar seu ritmo ou frequência cardíaca. São os atletas intermediários – corredores e ciclistas que buscam atingir um recorde pessoal ou alcançar um novo marco – que podem obter os maiores benefícios dos wearables, avisa Allberry. Se você espera correr uma maratona mais rápida e quer tentar moderar seu ritmo com base nas “zonas” de frequência cardíaca, por exemplo, um dispositivo vestível pode ajudá-lo a fazer isso. Os ciclistas que planejam seu treinamento com base em zonas de potência também podem usar um rastreador. No entanto, se você comprar um, certifique-se de que ele atenda às suas necessidades.

Publicidade

Mas se você estiver apenas tentando sair mais de casa, o despejo de dados de um dispositivo provavelmente não é totalmente necessário, informa Ethan Weiss, médico da Universidade da Califórnia, em São Francisco.

“Temos esse apego aos dados. Todos nós adoramos dados”, diz Weiss. “Adoramos medir as coisas pelo simples fato de medir as coisas.”

Às vezes, ele diz a seus pacientes que um item diferente preso ao pulso poderia levá-lo a realizar mais atividades: “Você já pensou em comprar um cachorro?”.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.