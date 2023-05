Vacina bivalente da covid-19: São Paulo libera imunizante para pessoas acima de 40 anos

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta terça-feira, 2, que ampliou o público elegível para a vacina bivalente contra a covid-19. Pessoas acima de 40 anos poderão buscar a injeção atualizada da Pfizer a partir desta quarta-feira, 3, nos postos da capital paulista.

Conforme a administração municipal, podem receber o imunizante pessoas que completaram o esquema básico ou que já receberam uma ou duas doses de reforço, respeitando o intervalo de quatro meses da mais recente.

Antes, a vacina atualizada estava disponível para pessoas de 50 anos ou mais, além de maiores de 12 anos com imunossupressão ou com comorbidades, indígenas, gestantes e puérperas, residentes em Instituições de Longa Permanência e funcionários desses equipamentos, profissionais da saúde, pessoas com deficiência física permanente, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, e população em situação de rua. Até a sexta-feira, 28, a capital administrou mais de 1,24 milhão de injeções bivalentes.

Vacinação contra covid em SP; xepa da vacina bivalente está disponível para pessoas de 18 anos ou mais Foto: Governo do Estado de SP - 05/09/2021

A “xepa” segue disponível para pessoas acima de 18 anos, previamente cadastradas na Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência, caso haja doses remanescentes ao final do dia.

A vacina está disponível nas UBSs e Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados nas AMAs/UBSs Integradas, também das 7h às 19h.