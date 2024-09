Lula cita seca para justificar obra em rodovia na Amazônia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o governo federal quer retomar a reconstrução e asfaltamento da BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, na Amazônia. Segundo ele, o Executivo fará reunião com senadores, governadores e ministros para retomar as discussões sobre a rodovia. Em julho, a Justiça Federal mandou suspender a licença prévia para reconstruir e asfaltar o trecho do meio da BR-319.

Lula visitou comunidade em Manaquiri, na região do Baixo Solimões, uma das muitas castigadas pela estiagem Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República

O trecho central, de 405 quilômetros, corta algumas das porções mais preservadas da Floresta Amazônica. A juíza responsável pela decisão apontou “inviabilidade ambiental” da obra - parte dos especialistas diz que o asfaltamento facilitaria o acesso de grileiros e madeireiros à região.

O Ministério dos Transportes tem afirmado trabalhar com o conceito de estrada-parque, o que preservaria a floresta e das comunidades locais. Segundo a pasta, a via teria barreiras laterais de até quatro metros de altura, com poucos acessos à mata, e apenas com passagens para os animais. Defensores da BR-319 ressaltam a importância da ligação terrestre entre Manaus e Porto Velho, sobretudo para escoar a produção agropecuária.

A gestão Lula se comprometeu com uma meta de desmatamento zero na Amazônia até 2030 e apresenta a causa ambiental como uma das suas principais bandeiras em fóruns internacionais.

“É preciso parar com essa história de que é a ministra Marina que não quer construir a BR-319″, afirmou ele visita a comunidade em Manaquiri (AM). Segundo o petista, na volta a Brasília, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, deve convocar uma reunião com ministros e o governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil) para “definir uma política de atuação no Estado”.

“Vamos ter de garantir de que não vamos permitir o desmatamento e a grilagem de terra próximo à rodovia, como é habitual acontecer neste País”, disse o chefe do Executivo federal.

Na avaliação de Lula, a importância da rodovia se dá especialmente durante a seca no Rio Madeira. “Temos consciência de que, enquanto o rio estava navegável, cheio, a rodovia não tinha a importância que tem, enquanto o Rio Madeira estava vivo. E não podemos deixar duas capitais isoladas”, disse.

”Vamos fazer [a reconstrução da BR-319] com a maior responsabilidade e queremos construir uma parceria de verdade [entre os governos federal e do Estado]”, acrescentou. Segundo o presidente, a BR-319 é uma é “estrada olhada pelo mundo”, uma vez que lideranças globais defendem a preservação da maior floresta tropical do planeta.

“Queremos a Amazônia não como santuário da humanidade, mas como patrimônio soberano desse País e estudar a riqueza da biodiversidade para que os povos daqui vivam e ganhem dinheiro por conta da preservação da Amazônia”, afirmou.

Estrada foi construída na época da ditadura

A BR-319 foi construída em 1973, no regime militar, e permaneceu trafegável durante 15 anos. A partir de 1988, no trecho de floresta mais densa, a rodovia começou a desmoronar e está praticamente intransitável há mais de três décadas.

A Manaus-Porto Velho foi construída na época da ditadura em um contexto de ocupar a Amazônia de forma a garantir o controle estratégico sobre a região. A estrada foi aberta com a derrubada da mata e construção do leito carroçável entre 1969 e 1976, quando foi inaugurada pelo então presidente, o general Ernesto Geisel. O asfaltamento dos trechos principais logo começou a se deteriorar. Leia também Quanto calor pode matar um ser humano? Hoje, apenas o trecho entre Porto Velho e Humaitá, no sul do Amazonas, com 180 quilômetros, está pavimentado e em boas condições. Quem sai de Manaus também percorre sem grandes problemas cerca de 220 km. Daí em diante, a estrada tem trechos de asfalto destruídos e a maior parte em terra. Há também pontes avariadas. Após décadas de abandono, em 2019 foi publicado edital de licitação para contratar o projeto básico e executivo de engenharia para a pavimentar o trecho do meio. A licença prévia para o trecho foi emitida pelo Ibama em 2022.

Naquele ano, na campanha eleitoral, o então candidato Lula já havia acenado com a retomada das obras, durante entrevista a uma rádio de Manaus. Ele disse ser “plenamente possível” fazer a conexão rodoviária.